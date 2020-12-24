Более 10 млн человек в год: в Украине планируют рекордные масштабы вакцинации

Украина планирует подготовить и начать многоуровневую кампанию по вакцинации против COVID-19 с целью охвата не менее 50% населения страны в течение двух последующих годов.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга.

Отметим, что 50% населения Украины - это 21 млн за два года. Таким образом Минздрав планирует провакцинировать свыше 10 млн украинцев в год.

Он заявил, что такой масштабной вакцинации страна еще не проводила.

"Кампания по вакцинации против коронавирусной болезни в 2021-2022 году будет проходить в 5 этапов", - отметил Степанов.

Сейчас Минздрав ищет способы увеличения поставок вакцин в Украине в рамках глобальной инициативы COVAX к 16 млн доз. Пока согласовано поставки только 8 млн доз вакцины.

Вакцинация будет проводиться на базе существующих кабинетов и пунктов прививок (по состоянию на декабрь 2020 году их насчитывается 11346). Кроме этого, будут созданы мобильные бригады по иммунизации, которые смогут осуществлять 190 тыс. прививок за неделю.

Еще в планах создание около полсотни временных центров вакцинации, которые будут оснащены необходимым оборудованием для полного цикла осуществления вакцинации.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который обеспечит доступ украинцам к качественным вакцинам против COVID-19.