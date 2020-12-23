Стоит ли бояться мутаций вируса? Супрун ответила на важные вопросы

Недавно в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавируса COVID-19, которая оказалась более заразной - почти на 70%.

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Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором ответила на волнующие вопросы, связанные с новым штаммом.

Стоит ли бояться мутаций вируса?

"Прежде всего, важно помнить, что вирусы постоянно мутируют, а это нормальный процесс, который не неожидан. Большинство новых вариантов позже исчезают или продолжают расти, не оказывая негативного влияния на "поведение" вируса. Кардинальные изменения, вызванные новым штаммом, происходят довольно редко", - рассказала Супрун.

Может ли этот вирус распространиться быстрее между людьми?

"Да, возможно. Согласно генетическому анализу, этот вариант показал не менее 17 мутаций. Это довольно много, потому что до этого было не более десятка".

Влияет ли новый штамм на тяжесть курса заболевания COVID-19 и смертность?

"В настоящее время нет доказательств того, что этот вариант или любой другой влияет на тяжесть заболевания и повышает риск смертности. Ученые отмечают, что если бы действительно мутация оказала на это влияние, то скорее всего, это уже было бы заметно".

Влияют ли антитела или эффективность вакцины?

"В настоящее время это расследуется. Теперь, например, изучение или вытягивание антител из крови людей, которые переболели от COVID-19 или уже сделали прививку, может нейтрализовать новый штамм", - объясняет Ульяна Супрун. "Во многих странах введен ряд ограничений для снижения распространения этого штамма. Пока это единственный адекватный и безопасный способ, который дает время изучить "поведение" этого штамма и получить больше информации, необходимой для принятия решений".

Этот вариант, названный SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (вариант под следствием, 2020 год, месяц 12, вариант 01), был определен еще в конце сентября в округе Кент на юго-востоке Англии. В следующие месяцы это быстро распространилось. По состоянию на 13 декабря этим штаммом выявлено 1108 случаев заражения. Позднее он был обнаружен в Дании, Австралии, Италии, Исландии и Нидерландах.

О том, стоит ли боятся нового коронавируса рассказал украинский врач Евгений Комаровский.