Зеленский принял меры по Конституционному суду и вакцинам против коронавируса в Украине

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование, а также обеспечил доступ украинцам к качественным вакцин против COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что закон № 1074-ІХ возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, была отменена решением Конституционного Суда Украины. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуального кодекса и Закона Украины "О предотвращении коррупции".

"Подписанный документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020", - отмечает пресс-служба президента.

В свою очередь закон № 1075-ІХ предназначен создать условия для обеспечения доступа населения Украины к безопасным, качественных и эффективных вакцин против COVID-19. В частности, сокращаются сроки утверждения клинических испытаний и проведения государственной регистрации для вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни.

В Офисе президента рассчитывают, что данные изменения будут способствовать уменьшению нагрузки на отечественную систему здравоохранения путем вакцинации значительного количества пациентов в рамках клинических испытаний.

Кроме того, Зеленский выдал еще два указа. Благодаря закону № 1020-ІХ в Украине усилили защиту детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Также глава государства подписал закон № 1033-ІХ, который будет способствовать стабилизации рынка кормов в Украине.