Санкции против РФ и "войны" с союзниками Путина: что удалось Зеленскому на внешней арене в 2020 году

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей оценил для "Телеграфа" внешнеполитические успехи и провалы Украины-2020.

По мнению эксперта, в 2020 году Украина, в целом, достойно прошла по треку международной политики.

«Официальный Киев не пересек «красных линий», не сдал национальные интересы – как опасалось украинское общество. И даже достойно защитил интересы украинцев во время мирового локдауна. Хотя при этом Киев перестал быть «священной коровой» и стал объектом открытой критики со стороны международных партнеров, - отмечает Игорь Соловей. - Общая особенность мировой политики в прошлом году – всеобщий локдаун. Мировой карантин из-за COVID-19 повлиял на частоту и темп внешнеполитических контактов – большинство личных встреч политических лидеров были перенесены или отменены. Страны вынужденно сконцентрировались на внутренних процессах, а не на глобальных международных вопросах. К слову, в момент пандемического коллапса достойно сработал МИД и другие органы Украины, предоставляя консульскую помощь своим гражданам по всему миру, организовывая эвакуацию на родину либо договариваясь о продлении законного пребывания в разных странах». Руководитель "Агентства международных исследований" подчеркивает, что кроме пандемии на внешнюю политику серьезно повлияла и внутриполитическая турбулентность в США.

«Многие процессы застыли или отошли на второй план, ожидая ноябрьских выборов в Америке. И как только стал понятен результат, появилась и ясность, куда будет двигаться год 2021. Очевидно, что в будущем году темп и качество изменений в международной политике будет другим», - уверен эксперт.

Главными достижениями Украины на внешнеполитической арене Игорь Соловей считает следующие моменты:

мировая коалиция против России за войну против Украины сохранилась;

санкционный режим ЕС против РФ продолжает действовать;

кредитование со стороны ЕС нашей страны продолжается.

К «плюсам» украинской внешней политики, но уже на внутреннем треке, эксперт засчитывает и модернизацию внешнеполитического аппарата Киева.

«МИД получил большую самостоятельность от Банковой в проведении внешней политики, - поясняет Игорь Соловей. - Хотя темы России, США и Минских переговоров остались под прямым управлением Офиса президента».

Также эксперт отмечает, что ускорилось назначение послов Украины: наши новые представители направились во Францию, Китай, Японию, Великобританию, Италию, США (сейчас готовится очередной), Израиль, Казахстан, Молдову. Получили руководителей посольства и в Иордании, ЮАР, Сингапуре, Хорватии, Финляндии, Швеции, Мексике.

Минус на этом направлении, по мнению эксперта, в том, что некоторые вакансии остаются незаполненными неоправданно долго: Ватикан, НАТО, Эфиопия (13 лет).

«Внешнеполитические поражения Киева можно разделить на условные две части, - продолжает Игорь Соловей. - Те, которые прошли по вине Киева, и те, к которым Киев объективно не причастен. К первой категории можно отнести изменение риторики Евросоюза к новым властям в Киеве. Теперь официальный Киев для Брюсселя перестал быть «священной коровой», которую нельзя публично критиковать. И поэтому уходящий год ознаменовался публичным конфликтом, когда ЕС начал ругать Киев не только на закрытых встречах, но и уже публично (заявления послов стран «Большой семерки», открытые письма евродепутатов и т.п.). ЕС даже начал прибегать к угрозам наказания – например, потерей безвизового режима. Или прекращение кредитования (возникли сложности в коммуникации с МВФ по поводу следующего кредита – из-за внутриполитических решений Киева)».

Ко второй категории внешнеполитических поражений, отмечает эксперт, можно отнести те, которые произошли не по вине Киева, а из-за особенностей политиков этих стран: например, отношения с Беларусью, Венгрией, Россией, Ираном.

«Ведь какой бы дипломатичной ни была бы Украина, руководство этих авторитарных стран всё равно будет действовать неконструктивно», - резюмирует Игорь Соловей.

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Автор: Андрей Питонов