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Большой сделки между США и Россией не будет, вопрос Донбасса Байден не решит, - Сергей Толстов
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Большой сделки между США и Россией не будет, вопрос Донбасса Байден не решит, - Сергей Толстов

Большой сделки между США и Россией не будет, вопрос Донбасса Байден не решит, - Сергей Толстов
08:03 Сегодня Телеграф

Коллегия выборщиков США подтвердила победу кандидата в президенты Джо Байдена. В январе пройдет инаугурация. Что может означать уже неотвратимое президентство Байдена для Украины и не только? Каковы итоги политики его предшественников в отношении нашей страны? Как должно действовать украинское руководство? Ситуацию для «Телеграфа» в интервью обрисовал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

Трамп не проявлял желания втягиваться в переговоры по Донбассу

– Как Вы оцениваете итоги политики Барака Обамы (при котором Байден был вице-президентом) в отношении Украины?

- При Обаме администрация США советовала Киеву не оказывать вооруженного сопротивления РФ при захвате Крыма. Отсутствие сопротивления со стороны Украины привело к тому, что руководство РФ могло ссылаться на добровольный переход Крыма под российскую юрисдикцию.

Также при Обаме после 2012 года американская администрация предпочитала не вспоминать о стратегическом партнерстве с Украиной. В то же время Госдепартамент США активно развивал стратегическое партнерство с Грузией.

– Но при Дональде Трампе тоже всё было непросто…

- Да, при Трампе отношения развивались неровно и противоречиво. Но в отличие от администрации Обамы, которая опасалась, что поставки поражающего оружия Украине могут разозлить Москву и спровоцировать эскалацию конфликта в Донбассе (вызывать более активные наступательные действия и артобстрелы со стороны российских войск и сепаратистов), влиятельные республиканцы не отрицали, что США смогут продавать Киеву оружие поражающего действия (правда, в первую очередь – оборонительное, необходимое для отражения наступления).

МИД и Минобороны Украины хотели получить ПТРК «Джевеллин», и Киев их получил – сначала в виде поставки в счет программы военной помощи со стороны США, а затем – в виде коммерческой закупки.

Напомню также, что 26 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном договорился возобновить работу комиссии стратегического партнерства Украина - США, которая была основана в 2009 году, но вскоре была заблокирована по инициативе госсекретаря Хиллари Клинтон в 2012 году.

Комиссия стратегического партнерства провела первое (после длительного перерыва) заседание 16 ноября 2018 года с участием госсекретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел Украины Павла Климкина. В рамках комиссии было принято решение создать три рабочих группы (по вопросам безопасности и противодействия российской агрессии; правам человека и гуманитарным вопросам; экономике и энергетике). США пообещали продолжать предоставление Украине военной помощи, «которая будет способствовать укреплению обороноспособности Украины в долгосрочной перспективе».

США и Украина подчеркнули важность координации усилий против строительства российских трубопроводов «Северный поток-2» и второй линии «Турецкого потока», которые вредят экономической и стратегической стабильности Украины.

Климкин и Помпео договорились провести следующее заседание комиссии стратегического партнерства в Киеве, которое не было проведено в связи со сменой власти в Украине.

- Вскоре после смены власти произошел печально известный телефонный разговор Зеленского с Трампом. Что он продемонстрировал?

– Да, в 2019 году, вскоре после президентских выборов в Украине, в США начался скандал «Украинагейт», обусловленный намерением Трампа заставить Зеленского начать расследование относительно давления Джо Байдена на Киев. В том числе - якобы оказания протекции его сыну Хантеру Байдену, работавшему членом совета директоров компании «Бурисма». В итоге давление Трампа на Зеленского стало поводом для процесса импичмента против самого Трампа, которое инициировали лидеры демократов в Конгрессе США. Материалы, собранные во время процесса импичмента против Трампа, продемонстрировали уязвимость положения Украины, несмотря на наличие политической поддержки Киева в конфликте с РФ со стороны Конгресса, Пентагона и значительной части дипломатического корпуса.

Трамп и Зеленский

- Почему при Трампе мы не чувствовали помощи в конфликте с Россией?

- Администрация Трампа в отношении Украины, действительно, не проявляла готовности втягиваться в переговоры по урегулированию украинско-российских отношений и прекращения конфликта в Донбассе. В этом контексте Трамп возлагал ответственность за посредничество преимущественно на европейцев. По его мнению, конфликт на Донбассе должен больше интересовать страны ЕС, чем США.

Начинать диалог с Кремлем с конфронтации Байден, вероятно, не будет

– Что скажете о перспективах Украины при Байдене?

- В Конгрессе США сохраняется двухпартийный подход по ряду вопросов, касающихся Украины, включая:

  •  предоставление военной помощи за счет бюджета иностранной помощи по статьям оборонного бюджета США (объем помощи составляет $250-300 в год);
  • продолжение экономических санкций в отношении РФ по ряду направлений, включая конфликт в Украине и противодействие строительству «Северного потока-2»; 
  • продолжение различных программ технической помощи и «содействия демократии». 

Пентагон уже существенно расширил внимание к Украине. Был проведен ряд совместных учений ВВС США и Украины на украинской территории. Начато строительство командного пункта ВМС в Очакове, начались нерегулярные полеты стратегической авиации США над территорией Украины.

Как выяснилось, при администрации Трампа основную роль в политике в отношении Украины играли сторонники демократов и их выдвиженцы в госаппарате США, включая Госдепартамент и руководство Пентагона.

Как известно, Байден пообещал, что сделает «возврат к многосторонности» основным предметным ресурсом своей внешней политики. На практике это означает, что он будет вынужден искать новые точки согласия с европейскими союзниками, восстанавливать доверие в НАТО, находить компромиссы с Францией и Германией.

И политика в отношении Украины будет определяться в рамках общего контекста интересов США в Европе и Евразии. В данном случае – приоритетными будут отношения администрации Байдена с Германией, Францией и Россией. Отношение Байдена к Великобритании менее понятно. Но его администрация, скорее всего, не будет вмешиваться в весьма спорные и непростые отношения между Лондоном и Брюсселем.

Глобальной геополитической сделки между США и Россией не будет

- До выборов Байден называл Россию главной угрозой, а Китай – основным конкурентом. Как он будет выстраивать с ними отношения?

- В отношениях с РФ наиболее сложной проблемой является Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года. Поэтому начинать отношения с Москвой Байден, скорее всего, будет вынужден с диалога по вопросам стратегической стабильности.

Этот вопрос совсем не шуточный. Байдену придется столкнуться с весьма опасной гонкой ядерных и космических вооружений. Поэтому открывать диалог с Москвой демонстрацией конфронтационного подхода Байден скорее всего не станет.

В отношениях с Китаем также предстоит серьезный анализ торговых и региональных геополитических противоречий. Но и здесь Байден, скорее всего, будет проявлять сдержанность.

Байден и Си Цзиньпин

- С лидером ЕС – Германией, у США тоже не всё просто в последнее время. В том числе в ракурсе строительства «Северного потока-2», очень опасного для Украины. Каковы перспективы СП-2?

- Восстановление конструктивных отношений с ФРГ будет однозначно невозможным, если Вашингтон попытается вводить санкции против немецких государственных органов, поддерживающих достройку газопровода «Северный поток-2». Но убедить власти ФРГ заблокировать достройку газопровода у Байдена вряд ли получится. Таким образом, Украина раньше или позже всё равно окажется в газовом капкане. Что грозит подорожанием энергоресурсов и полной утратой конкурентоспособности нашей ГТС.

- Если подытожить основные внешнеполитические линии при Байдене – это...?

- Во внешней политике администрации Байдена выстраивается следующая предположительная конфигурация основных сюжетов.

Одним из приоритетов, вероятно, станет попытка возобновления контроля над стратегическими ядерными вооружениями при сохранении общего подхода комбинированного сдерживания в отношении России и Китая. 

В отношении Китая можно ожидать продуманной попытки урегулирования торговой войны при одновременных усилиях по формированию общего подхода со стороны США и ведущих стран ЕС.

В отношении РФ при Байдене будут предприняты усилия с целью формирования единого фронта США, ЕС и НАТО в отношении проблем постсоветского пространства (Украина, Грузия, Молдова, Беларусь). Разумеется, при таких условиях никакая «глобальная» геополитическая сделка с Россией с разделением ответственности сторон в рамках конфликтов в Сирии, Ливии, Грузии, Украине, Нагорном Карабахе и т.п. будет невозможной. Более вероятны попытки комбинированного давления на Москву с целью понижения ее влияния на постсоветском пространстве.

Конфликт на Донбассе Байден не решит

- Есть ли шанс, что при Байдене удастся решить конфликт на Донбассе?

- Учитывая вышеприведенные факторы, в таких условиях роль Украины остается традиционной – в качестве регионального центра сдерживания и очага «холодной войны», что не предполагает ни полного примирения с РФ, ни даже частичного урегулирования наиболее острых противоречий.
Иными словами, конфликт на Донбассе Байден не решит. И,вероятно, даже не будет пытаться это сделать на основе Минских соглашений. А других механизмов на данном этапе попросту нет.

Такие вопросы, как сохранение или упразднение «нормандского формата» и продолжение переговоров с Россией по Донбассу будут решаться в диалоге с Францией и Германией, вероятно, на уровне функционеров среднего звена МИД.

- Экономическое положение Украины продолжает ухудшаться. Чего в этом смысле ждать от новой администрации США?

- Что касается критического экономического положения Украины, многое будет зависеть от того, какую позицию займет сам Киев, и какой подход займет руководство министерства финансов и министерства энергетики США. Но выбор здесь небольшой – между дефолтом (и бросовой распродажей украинских активов) и попыткой содействия частичному экономическому оздоровлению с учетом важности Украины для восточного фланга НАТО.

Принципиальный вопрос – в том, какой будет позиция украинского правительства. Ведь для финансовых структур США объемы и схемы украинской коррупции – давно не секрет. Если позиция правительства не изменится – дефолт и экономический крах неизбежны.

Если представить себе, что у власти в Киеве будет находиться более грамотное и ответственное правительство – возможны торг и более конструктивное обсуждение путей выхода из кризиса при осознанном преодолении коррупционных схем и ограничении сверхдоходов олигархических групп.

Разумеется, свой план возрождения экономики должен предлагать и отстаивать сам Киев. Администрация Байдена заниматься этим не будет. Однако пока нет никаких ожиданий и признаков, что нынешняя властная группировка готова к формированию правительства, способного предложить реалистичный план выхода из кризиса.

И в первом, и во втором случае перспективы для Украины весьма плачевны. Урезание расходов, жесткая монетарная политика, сокращение социальной сферы.

- А что с Комиссией стратегического партнерства Украина-США?

- Думаю, при Байдене ее восстановят. По крайней мере, на уровне рабочих групп. Но, опять-таки, это возможно лишь в случае минимального уровня доверия к украинской власти, которое сейчас в дефиците.

- Если подытожить: как будут выглядеть отношения между нашими странами в обозримой перспективе?

- При нынешнем руководстве Украины отношения с США будет представлять весьма специфическую асимметричную пару, в которой старший партнер ищет способы усиления своего влияния и рассматривает Украину как один из второстепенных региональных факторов в большой геостратегической игре. А младший партнер – ждет денег, указаний, гарантий личной безопасности и поддержки собственной легитимности. Вот такой себе нехитрый расклад…

Ранее журналист Айдер Муждабаев не исключил, что Байден может сделать послом США в Украине Мари Йованович.

А вот генерал Николай Маломуж считает, что приход Байдена может приблизить возвращение Донбасса.

Автор: Андрей Питонов

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Все по теме:

Украина, Китай, США, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Сергей Толстов, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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