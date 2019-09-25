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Среда, 25.09.2019
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского обнародована: что в ней (Фото)
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Стенограмма разговора Трампа и Зеленского обнародована: что в ней (Фото)

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Стенограмма разговора Трампа и Зеленского обнародована: что в ней (Фото)
17:38 Сегодня Телеграф

Новости мира:Преставители Трампа опубликовали детали его разговора с Зеленским.

На сайте Белого дома США опубликовали стенограмму разговора лидеров Украины и США.

Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Белого дома.

"Как и обещал президент Трамп, вот полная, безотзывная запись его разговора с президентом Украины", - говорится в сообщении с прикрепленной ссылкой на стенограмму.

Напомним, вчера, на Генассамблее ООН, Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что в ходе июльского разговора по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским обсуждал с ним коррупцию.

Конгресс требует от администрации президента США предоставить стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.

Госсекретарь США Майк Помпео не считает правильным публиковать расшифровку телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что на президента Украины Владимира Зеленского не оказывалось никакого давления во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в конце июля.

24 сентября Дональд Трамп допустил, что стенограмма его телефонного разговора с Владимиром Зеленским может быть обнародована.

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Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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