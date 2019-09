Стенограмма разговора Трампа и Зеленского обнародована: что в ней (Фото)

На сайте Белого дома США опубликовали стенограмму разговора лидеров Украины и США.

Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Белого дома.

"Как и обещал президент Трамп, вот полная, безотзывная запись его разговора с президентом Украины", - говорится в сообщении с прикрепленной ссылкой на стенограмму.

As President Trump promised, here is the full, unredacted transcript of his call with the Ukrainian President: https://t.co/XURxHAjTDK

— The White House (@WhiteHouse) September 25, 2019