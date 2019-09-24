Трамп допустил возможность стенограммы разговора с Зеленским

Новости мира:Дональд Трамп дал комментарий о стенограмме с Владимиром Зеленским: "Надеюсь, вы ее увидите в скором времени".

Президент США Дональд Трамп допустил, что стенограмма его телефонного разговора с Владимиром Зеленским может быть обнародована.

Об этом он сказал журналистам в Нью-Йорке, его ремарки размещены на сайте Белого дома.

"Это была очень хорошая беседа. Надеюсь, вы ее увидите, надеюсь, вы увидите ее в скором времени", - сказал президент США.

Он добавил, что не считает обнародование разговора с лидером иностранного государства большим прецедентом.

Правда, он также отметил: "Может, вы ее (стенограмму) увидите, а может нет. В зависимости от того, что мы хотим сделать".

Он также отметил, что накануне украинское правительство решительно объявило, что "никакого давления не было".

"Я не оказывал на них никакого давления. И знаете почему? Потому что они хотят делать правильные вещи. И они знают о коррупции. И они, наверное, знают, что Джо Байден и его сын коррумпированы. Они, видимо, это знают", - сказал Дональд Трамп.

Как известно, на прошлой неделе прессе стало известно о расследовании, которое ведется по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа: президента подозревают в продвижении собственных политических интересов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера. По предположениям СМИ, лидер США также мог шантажировать Зеленского.

Чтобы подтвердить или исключить такую возможность, конгрессмены требуют предоставить им доступ к записям разговора. А возможность импичмента Трампа снова обсуждается всерьез.