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СМИ: Трамп задержал помощь Украине перед звонком Зеленскому

СМИ: Трамп задержал помощь Украине перед звонком Зеленскому
09:14 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Перед звонком Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп приказал задержать денежную помощь Украине.

Президент США Дональд Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому 25 июля. Об этом стало известно изданию The Washington Post от трех высокопоставленных чиновников американской администрации.

По словам чиновников, Трампа в первую очередь интересовала коррупция в Украине. Он усомнился, следует ли выделять деньги Украине и хотел проанализировать ситуацию. Издание сообщило, что распоряжение Трампа поступило в Пентагон и Государственный департамент на межведомственном совещании в середине июля.

Согласно документу, чиновникам было приказано сообщить законодателям, что задержка в предоставлении помощи является результатом "межведомственного процесса". Дополнительная информация предоставлена не была. Один из чиновников сказал, что Трамп придержал средства, опасаясь коррупции в Украине. В конце средства решили перевести в связи с окончанием финансового года 30 сентября. Чиновник также опроверг, что между задержкой помощи и вероятным давлением на Зеленского начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера есть связь.

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Телефонный разговор, что состоялся между президентами 25 июля, оказалась в центре скандала в США. По данным СМИ, во время разговора президент Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии США и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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Пентагон, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мик Малвейни.
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