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Трамп о разговоре с Зеленским: У нас состоялась прекрасная беседа

Трамп о разговоре с Зеленским: У нас состоялась прекрасная беседа
18:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп заявил, что обсуждал по телефону с Владимиром Зеленским коррупцию и упоминал Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что в ходе июльского разговора по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским обсуждал с ним коррупцию.

"Беседа была в основном поздравительной (с вступлением президента Украины в должность - ред.)", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о телефонном разговоре с Зеленским.

"(Говорили - ред.), в основном, о коррупции, обо всей коррупции, имеющей место (в Украине - ред.). В основном, о том, что мы не хотим, чтобы нашим люди, такие как (бывший - ред.) вице-президент Джо Байден и его сын создавали коррупцию в Украине. У Украины много проблем. Новый президент сказал, что собирается избавить страну от коррупции, и я сказал, что это великолепно. У нас состоялась прекрасная беседа", - сказал Трамп.

Он добавил, что разговор был теплым и дружественным.

Он также отметил, что не станет возражать против того, чтобы его адвокат Руди Джулиани дал показания перед Конгрессом США. "Я не имею ничего против. Руди - очень прямолинейный парень", - сказал Трамп.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

"Конгресс обязан начать импичмент": от Трампа требуют стенограмму разговора с Зеленским

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.

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Украина, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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