"Конгресс обязан начать импичмент": от Трампа требуют стенограмму разговора с Зеленским

Новости мира:В США продолжается давление на президента Дональда Трампа с требованием публикации расшифровки телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Конгресс требует от администрации президента США предоставить стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.

Об этом сообщает "Голос Америки".

С такой просьбой выступил Комитет по разведке Палаты представителей. Также известно, что сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур обратилась к Белому дому с подобным требованием.

"Пресса указывает, что жалоба подана представителем разведки, в рамках защиты для разоблачителей нарушений, относительно возможного нарушения президентом Трампом основ национальной безопасности, может касаться Украины", - говорится в заявлении Капюшон.

Сопредседатель поддержки Украины в США считает, что народ Украины заслуживает полной американской поддержки.

"Мы должны знать, насколько президент и его юрист Руди Джулиани используют вес международной политики США, включая задержки важной помощи, чтобы продвигать собственные узкие интересы", - добавила Капюшон.

Элизабет Уоррен, участница президентской гонки и конгрессвумен, призывает к началу импичмента Трампа.

After the Mueller report, Congress had a duty to begin impeachment. By failing to act, Congress is complicit in Trump’s latest attempt to solicit foreign interference to aid him in US elections. Do your constitutional duty and impeach the president. — Elizabeth Warren (@ewarren) 20 сентября 2019 г.

"После отчета Мюллера, Конгресс был обязан начать импичмент. За свое бездействие Конгресс стал соучастником недавних попыток Трампа получить иностранную поддержку, чтобы помочь ему на выборах США. Выполните свой конституционный долг и объявите импичмент президенту", - написала Уоррен в Twitter.

Кандидат в президенты США Джо Байден призвал провести расследование относительно возможного давления действующего главы государства Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского. Джо Байден также призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.