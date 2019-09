"Конгресс обязан начать импичмент": от Трампа требуют стенограмму разговора с Зеленским

Конгресс требует от администрации президента США предоставить стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.

Об этом сообщает "Голос Америки".

С такой просьбой выступил Комитет по разведке Палаты представителей. Также известно, что сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур обратилась к Белому дому с подобным требованием.

"Пресса указывает, что жалоба подана представителем разведки, в рамках защиты для разоблачителей нарушений, относительно возможного нарушения президентом Трампом основ национальной безопасности, может касаться Украины", - говорится в заявлении Капюшон.

Сопредседатель поддержки Украины в США считает, что народ Украины заслуживает полной американской поддержки.

"Мы должны знать, насколько президент и его юрист Руди Джулиани используют вес международной политики США, включая задержки важной помощи, чтобы продвигать собственные узкие интересы", - добавила Капюшон.

Элизабет Уоррен, участница президентской гонки и конгрессвумен, призывает к началу импичмента Трампа.

After the Mueller report, Congress had a duty to begin impeachment. By failing to act, Congress is complicit in Trump’s latest attempt to solicit foreign interference to aid him in US elections. Do your constitutional duty and impeach the president.

— Elizabeth Warren (@ewarren) 20 сентября 2019 г.