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"Конгресс обязан начать импичмент": от Трампа требуют стенограмму разговора с Зеленским

"Конгресс обязан начать импичмент": от Трампа требуют стенограмму разговора с Зеленским
07:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В США продолжается давление на президента Дональда Трампа с требованием публикации расшифровки телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Конгресс требует от администрации президента США предоставить стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.

Об этом сообщает "Голос Америки".

С такой просьбой выступил Комитет по разведке Палаты представителей. Также известно, что сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур обратилась к Белому дому с подобным требованием.

"Пресса указывает, что жалоба подана представителем разведки, в рамках защиты для разоблачителей нарушений, относительно возможного нарушения президентом Трампом основ национальной безопасности, может касаться Украины", - говорится в заявлении Капюшон.

Сопредседатель поддержки Украины в США считает, что народ Украины заслуживает полной американской поддержки.

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"Мы должны знать, насколько президент и его юрист Руди Джулиани используют вес международной политики США, включая задержки важной помощи, чтобы продвигать собственные узкие интересы", - добавила Капюшон.

Элизабет Уоррен, участница президентской гонки и конгрессвумен, призывает к началу импичмента Трампа.

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"После отчета Мюллера, Конгресс был обязан начать импичмент. За свое бездействие Конгресс стал соучастником недавних попыток Трампа получить иностранную поддержку, чтобы помочь ему на выборах США. Выполните свой конституционный долг и объявите импичмент президенту", - написала Уоррен в Twitter.

Кандидат в президенты США Джо Байден призвал провести расследование относительно возможного давления действующего главы государства Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского. Джо Байден также призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Конгресс США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Руди Джулиани.
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