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Давление Трампа на Зеленского: Байден призывает к расследованию

Давление Трампа на Зеленского: Байден призывает к расследованию
05:20 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Джо Байден назвал действия Трампа "злоупотреблением властью".

Кандидат в президенты США Джо Байден призвал провести расследование относительно возможного давления действующего главы государства Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Reuters.

Во время агитации кандидат в президенты назвал действия Трампа "злоупотреблением властью". По словам Байдена, действующий президент США использует любую возможность чтобы запятнать его.

Байден назвал "подрывом нацбезопасности" звонок Трампа Зеленскому

"Похоже это чрезмерное злоупотребление властью. Позвонить по телефону иностранному лидеру, который ищет помощи у Соединенных Штатов, и расспрашивать обо мне."

Также Байден призвал избирателей отстранить Трампа, но не упомянул об Украине, и прекратить его злоупотребления властью.

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Все по теме:

Украина, США, Выборы, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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