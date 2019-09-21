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Байден назвал "подрывом нацбезопасности" звонок Трампа Зеленскому

Байден назвал "подрывом нацбезопасности" звонок Трампа Зеленскому
07:36 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Кандидат в президенты США Джо Байден потребовал от Дональда Трампа обнародовать расшифровку разговора с Владимиром Зеленским.

Бывший вице-президент США и один из кандидатов на пост президента от Демократической партии Джо Байден призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на странице Байдена в Twitter. 

"Если сообщения СМИ верны, то действительно нет предела в желании Трампа злоупотреблять властью и унижать нашу страну. Такое поведение особенно отвратительно, поскольку оно использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях", - говорится в заявлении. 

По словам Байдена, Трамп использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России - заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду.

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"Как минимум, Дональд Трамп должен немедленно опубликовать расшифровку упоминаемого телефонного разговора, чтобы американский народ мог дать свою оценку, а также уполномочить офис директора национальной разведки прекратить засекречивание и обнародовать сообщение информатора Конгресса", - заявил Байден.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.

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США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джой Байден.
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