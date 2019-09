Байден назвал "подрывом нацбезопасности" звонок Трампа Зеленскому

Бывший вице-президент США и один из кандидатов на пост президента от Демократической партии Джо Байден призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на странице Байдена в Twitter.

"Если сообщения СМИ верны, то действительно нет предела в желании Трампа злоупотреблять властью и унижать нашу страну. Такое поведение особенно отвратительно, поскольку оно использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях", - говорится в заявлении.

По словам Байдена, Трамп использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России - заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду.

If these reports are true, then there is truly no bottom to President Trump’s willingness to abuse his power and abase our country. pic.twitter.com/PblNGDarXU

— Joe Biden (@JoeBiden) 20 сентября 2019 г.