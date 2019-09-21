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Пристайко опроверг информацию, что Трамп давил на Зеленского

Пристайко опроверг информацию, что Трамп давил на Зеленского
02:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Вадим Пристайко о телефонном разговоре президентов США и Украины:Никакого давления не было.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг, что президент США Дональд Трамп оказывал давление на президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

Об этом глава МИД Вадим Пристайко заявил в интервью hromadske. По его словам, Украину, «к сожалению», пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами в США.

«Те люди, которые занимаются украинско-американскими отношениями, понимают, что мы всегда старались ценить помощь от обеих партий, эта помощь позволяла нам гарантировать, что со сменой администрации у нас не изменятся приоритеты в отношениях с США», — пояснил министр.

Он добавил, что Украина ценит поддержку президентов США, Конгресса, но это не значит, что украинская власть хочет помочь какой-то партии, если даже и могла «в теории» это сделать.

«Интересуется президент Трамп, интересуется его советник Джулиани, интересуются газеты, демократы, республиканцы давят ли на Украину. Я хочу сказать, что мы независимое государство, у нас есть свои тайны», — отметил Пристайко.

Он отметил, что Зеленский имеет право, чтобы содержание его разговора с другим президентом осталось в тайне, а американские следователи имеют полное право «получать» эту информацию в США.

«Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, был дружеским, и он касался многих вопросов, иногда на которые надо было давать довольно серьезные ответы», — резюмировал Пристайко.

Напоминаем, что три комитета Палаты представителей Конгресса США заявили, что начали "широкомасштабное расследование" сообщений о том, что президент Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и, возможно, другие оказывали давление на правительство Украины, чтобы склонить его к содействию кампании по переизбранию Трампа.

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Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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