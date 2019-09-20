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Давление Трампа на Украину: в США провели слушание

Давление Трампа на Украину: в США провели слушание
08:50 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Председатель комитета заявил, в случае если директор разведки не поделится документом с жалобой, то законодатели будут обращаться в суд.

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США заслушал генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона по поводу жалобы сотрудника его ведомства после разговора президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает The Washington Post.

Слушания проходили в закрытом режиме. Представители комитета в течение трех часов задавали вопросы Аткинсону, однако он уклонялся от ответов.

Председатель комитета Адам Шифф предупредил инспектора о юридических последствиях отказа поделиться информацией о поданной жалобе. Он добавил, что комитет настроен делать все возможное, чтобы убедиться, что безопасность находится под защитой.

Кроме этого, Шифф заявил, в случае если директор разведки не поделится документом с жалобой, то законодатели будут обращаться в суд.

США готовят серьезную военную помощь Украине

Напомним, палата представителей Конгресса США в четверг одобрил выделение 250 млн долларов на военную помощь Украине. Соответствующий пункт прописан в утвержденном конгрессменами законопроекте о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября,об этом сообщает журналист издания Politico Конора О'Браяна.

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Все по теме:

Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Адам Шифф, Майкл Аткинсон.
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