Документ о выделении средств на военную помощь Украине получил одобрение в Конгрессе США

Новости мира:Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине на 250 млн долларов.

Палата представителей Конгресса США в четверг одобрил выделение 250 млн долларов на военную помощь Украине. Соответствующий пункт прописан в утвержденном конгрессменами законопроекте о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября, передает УНН, в частности, опираясь на информацию журналиста издания Politico Конора О'Браяна.

"Продолжить программу финансирования (более известную как Инициатива содействия безопасности Украины — ред) и помощи Украине еще на год", — призвала перед утверждением документа член Палаты представителей Нита Лоуэй.

В документе говорится, что выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в Соединенных Штатах 1 октября.

В свою очередь, программа выделения средств на оказание военной помощи, если ее не продлят законодатели, может завершиться 30 сентября, отмечает журналист Politico О’Браян в своем Twitter. Демократы Палаты представителей опасались, что президент США Дональд Трамп может пересмотреть или сократить эту статью расходов.

Ожидается, что контролируемый республиканцами Сенат Конгресса рассмотрит данный законопроект уже на следующей неделе. Разногласия между двумя партиями по вопросам финансирования может замедлить его принятия, однако эксперты склоняются к тому, что сенаторы все же одобрят документ, и он в результате попадет на стол Трампа.