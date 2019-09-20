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Документ о выделении средств на военную помощь Украине получил одобрение в Конгрессе США

Документ о выделении средств на военную помощь Украине получил одобрение в Конгрессе США
06:55 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине на 250 млн долларов.

Палата представителей Конгресса США в четверг одобрил выделение 250 млн долларов на военную помощь Украине. Соответствующий пункт прописан в утвержденном конгрессменами законопроекте о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября, передает УНН, в частности, опираясь на информацию журналиста издания Politico Конора О'Браяна.

"Продолжить программу финансирования (более известную как Инициатива содействия безопасности Украины — ред) и помощи Украине еще на год", — призвала перед утверждением документа член Палаты представителей Нита Лоуэй.

В документе говорится, что выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в Соединенных Штатах 1 октября.

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В свою очередь, программа выделения средств на оказание военной помощи, если ее не продлят законодатели, может завершиться 30 сентября, отмечает журналист Politico О’Браян в своем Twitter. Демократы Палаты представителей опасались, что президент США Дональд Трамп может пересмотреть или сократить эту статью расходов.

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Ожидается, что контролируемый республиканцами Сенат Конгресса рассмотрит данный законопроект уже на следующей неделе. Разногласия между двумя партиями по вопросам финансирования может замедлить его принятия, однако эксперты склоняются к тому, что сенаторы все же одобрят документ, и он в результате попадет на стол Трампа.

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Украина, Конгресс США, Палата представителей, Военная помощь.
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