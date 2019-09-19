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Без Украины: Маас дважды за сутки обсуждал с Лавровым "формулу Штайнмайера"

Без Украины: Маас дважды за сутки обсуждал с Лавровым "формулу Штайнмайера"
22:31 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Высокопоставленные дипломаты России и Германии без представителей Украины обсуждали "формулу Штайнмайера".

Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Гайко Маас провели второй за сутки телефонный разговор, касающийся реализации "формулы Штайнмайера" на Донбассе.

О разговоре министров 19 сентября МИД РФ сообщил на своем официальном сайте в четверг вечером.

Отмечается, что второй разговор, как и первый, состоялся по инициативе немецкой стороны. Между размещением сообщений об обеих разговорах на сайте МИД РФ не прошло и суток.

Министерство сообщило, что дипломаты продолжили обсуждение путей реализации решений саммитов в Париже и Берлине в 2015-2016 годах в "нормандском формате" по закреплению "формулы Штайнмайера", а также разведения сил и средств на пилотных участках в Петровском и Золотом.

"Рассмотрена ситуация в связи со срывом делегацией Киева в ходе заседания контактной группы в Минске 18 сентября согласования соответствующих предложений, ранее принятых на встрече советников лидеров стран "нормандского формата", - заявили в МИД РФ.

Украина и Россия не имеют разногласий по поводу "формулы Штайнмайера"

Сообщается, что министры договорились оставаться в тесном контакте для обеспечения безусловного выполнения Минского комплекса мер.

Как известно, Россия требует от Украины официального письменного подтверждения "формулы Штайнмайера" как условия для "нормандской" встречи на высшем уровне.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он 2 сентября на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Париже дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

На заседании ТКГ в Минске обсуждали "формулу Штайнмайера"

Исходя из имеющейся информации, согласие Пристайко на встречи 2 сентября было предыдущим - речь шла о согласовании текста формулы, а не ее официальном утверждении со стороны государства.

В последние дни в Киеве идет дискуссия о возможности применения "формулы Штайнмайера" для урегулирования на Донбассе.

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Германия, Украина, Россия, Донбасс, Сергей Лавров, Хайко Маас, Формула Штайнмайера.
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