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краина и Россия не имеют разногласий по поводу "формули Штайнмайера"

краина и Россия не имеют разногласий по поводу "формули Штайнмайера"
17:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Министр заявил, что "формулу Штайнмайера" не нужно подписывать.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Украина и Россия не имеют разногласий относительно так называемой "формулы Штайнмайера". Об этом Пристайко сказал жуналистам.

В частности, его спросили, какие разногласия имеют Украина и Россия относительно ”формулы Штайнмайера”.

"Никаких разногласий нет. Формула Штайнмайера была изложена в совместном письме министров иностранных дел Германии и Франции", - сказал Пристайко.

При этом министр заявил, что "формулу Штайнмайера" не нужно подписывать. "Ее текст изложен в этом письме, и лидеры согласились с ней в свое время", - добавил Пристайко.

Он напомнил, что 2 сентября в Берлине внешнеполитические советники лидеров стран "нормандской четверки" договорились взять за основу "формулу Штайнмайера", согласованную в 2016 году, для проведения следующей встречи в "нормандском формате".

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"Мы договорились о том, что эта формула в том состоянии, как она была согласована в 2016 году, открывает путь дальше к встрече четырех лидеров", - сказал Пристайко.

Он пояснил, что договоренность советников о том, что они рекомендуют всем лидерам встретиться, происходит в момент, когда выполняются два условия.

В частности, первое условие касается того, что надо подтвердить в письменном виде готовность того, что закон ”Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” временно вступает в силу в момент проведения местных выборов на Донбассе, а где окончательно вступает в силу, когда наблюдатели ОБСЕ подтвердят, что эти выборы прошли честно и прозрачно.

Пристайко отметил, что других положений "формула Штайнмайера" не содержит.

"Эта позиция должна быть согласована всеми сторонами, и письменно возвращена лидерам", - отметил глава МИД и объяснил, что это позволяет провести встречу лидеров "нормандской четверки".

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Кроме того, второе условие касается окончательного разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

"Все, никаких больше условий для встречи лидеров нет на сегодняшний момент", - заявил Пристайко.

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МИД, Станица-Луганская, Вадим Пристайко, Золотое, Формула Штайнмайера.
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