Закончить войну за пол года: Зеленский ставит амбициозную задачу

Новости Украины:Глава МИД сообщил планы Зеленского по прекращению войны на Донбассе.

Владимир Зеленский поставил амбициозный план, согласно которому война на Донбассе должна прекратиться через шесть месяцев. "Помощником" в реализации этой задумки могут стать санкции против РФ, которые наносят ее экономике большой вред. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в своем интервью изданию DW.

По его словам, президент планирует достичь настоящего прогресса в вопросе Донбасса в течении шести месяцев. По мнению Пристайко, Москва рассчитывала на то, что украинский народ устанет и начнет давить на власти Украины, чтобы те согласились с российской агрессией.

Так же Пристайко объяснил намерение Зеленского подключить к нормандскому формату США и Великобританию. По его словам, такой шаг продиктован тем, что Украина не может ждать еще пять лет, пока конфликт на Донбассе завершиться.

Глава МИД Украины заверил, что Киев может прибегнуть к другим мерам, если нормандский формат не двинется с места. Однако он утверждает, что Украина не будет предпринимать какие-либо действия без согласования со своими партнерами.