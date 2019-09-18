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Закончить войну за пол года: Зеленский ставит амбициозную задачу

Закончить войну за пол года: Зеленский ставит амбициозную задачу
09:52 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава МИД сообщил планы Зеленского по прекращению войны на Донбассе.

Владимир Зеленский поставил амбициозный план, согласно которому война на Донбассе должна прекратиться через шесть месяцев. "Помощником" в реализации этой задумки могут стать санкции против РФ, которые наносят ее экономике большой вред. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в своем интервью изданию DW. 

По его словам, президент планирует достичь настоящего прогресса в вопросе Донбасса в течении шести месяцев. По мнению Пристайко, Москва рассчитывала на то, что украинский народ устанет и начнет давить на власти Украины, чтобы те согласились с российской агрессией. 

Так же Пристайко объяснил намерение Зеленского подключить к нормандскому формату США и Великобританию. По его словам, такой шаг продиктован тем, что Украина не может ждать еще пять лет, пока конфликт на Донбассе завершиться. 

Пристайко: выдача Цемаха России была вынужденным шагом

Глава МИД Украины заверил, что Киев может прибегнуть к другим мерам, если нормандский формат не двинется с места. Однако он утверждает, что Украина не будет предпринимать какие-либо действия без согласования со своими партнерами. 

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МИД, Донбасс, Вадим Пристайко, Нормандский формат.
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