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Пристайко: выдача Цемаха России была вынужденным шагом

Пристайко: выдача Цемаха России была вынужденным шагом
06:27 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Пристайко отметил, что Украина во взаимодействии с Международной следственной группой сделала все, чтобы освобождения Цемаха не повлияло на интересы следствия.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что выдача России фигуранта дела о сбитии малазийского самолета рейса MH17 Владимира Цемаха была вынужденным шагом. Об этом Пристайко заявил в интервью немецкой газете "Die Welt", сообщает пресс-служба МИД Украины.

Он рассчитывает на понимание со стороны международных партнеров вынужденности такого шага.

"Мы не могли спокойно смотреть, как наши граждане медленно умирают. Поэтому мы вынуждены были пойти на сложные компромиссы. Сюда относится выдача Цемаха. И мы осознаем, что наше решение было сложным и для многих наших международных партнеров, в частности, Нидерландов. Мы рассчитываем на понимание вынужденности такого шага", - сказал министр.

Пристайко отметил, что украинская сторона во взаимодействии с Международной следственной группой (JIT) сделала все, чтобы этот шаг не повлиял на интересы следствия.

"Российская Федерация должна выполнять свои обязательства согласно Резолюции СБ ООН №2166 и сотрудничать со следствием. А практика арестов украинских граждан и взятия их в заложники, чтобы потом шантажировать Украину и международное сообщество должна быть прекращена", - подчеркнул глава МИД.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств, среди них - и бывший зенитчик "ДНР" Цемах.

СБУ задержала Цемаха в конце июня в городе Снежном на временно оккупированной территории Донецкой области в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета "Боинг-777" рейса MH17.

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В международной группе расследователей Bellingcat предполагают, что Цемах причастен к сбитию "Боинга" и был свидетелем тех событий. Украинские правоохранители подозревали Цемаха в участии в деятельности "ДНР" и в организации теракта, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что европейские правоохранители перед обменом провели с Цемахом необходимые следственные действия. Также он отметил, что обмен удерживаемыми лицами с РФ мог сорваться из-за Цемаха.

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Россия, Следствие, Вадим Пристайко, Владимир Цемах.
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