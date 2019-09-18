Скачать
Среда, 18.09.2019
Пристайко рассказал, почему Аваков остался в правительстве
Пристайко рассказал, почему Аваков остался в правительстве
Энергоатом подготовил программу сотрудничества с МАГАТЭ на 2020-2021 годы
Энергоатом подготовил программу сотрудничества с МАГАТЭ на 2020-2021 годы
Феноменальная игра тер Штегена спасла Барселону от поражения против Боруссии (Видео)
Тер Штеген спас Барселону от поражения против Боруссии Д (Фото, Видео)
Путешествия по знаковым местам (Фото)
Путешествия по знаковым местам (Фото)

Пристайко рассказал, почему Аваков остался в правительстве

Пристайко рассказал, почему Аваков остался в правительстве
04:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский оставил Арсена Авакова в должности министра внутренних дел из-за его компетентности, которые тот проявил во время процесса реализации реформы полиции. Об этом Пристайко рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt, сообщается на сайте посольства Украины в Германии.

“(Президент Украины) Владимир Зеленский хочет не просто заменить руководящее звено ради замены. Он также ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции. Для Зеленского это решение не было простым, но он выстроил четкую стратегию своего отношения к членам правительства”, — рассказал Пристайко в ответе на вопрос журналиста по поводу решения оставить на службе главы МВД.

29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. В результате Арсена Авакова раз оставили на должности министра внутренних дел.

Также вновь Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему Авакова оставили в новом правительстве.

Пристайко и Помпео могут встретиться в штаб-квартире ООН

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова, указав, что глава государства, согласно законодаством, не участвует в принятии решений об освобождении от должности главы МВД, зато этим занимается парламент.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Правительство, Арсен Аваков, Министр внутренних дел, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 18 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Боруссия Д - Барселона: события матча (Фото, Видео)
03 "ПриватБанк" и сгоревший дом Гонтаревой: Отразилось ли это на курсе гривни?
04 Кличко о местных выборах в Киеве: Я буду бороться
05 Луценко привлекли к дисциплинарной ответственности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (9.09 - 15.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Прокуратура настаивает на аресте Вилкула и Колесникова
Прокуратура настаивает на аресте Вилкула и Колесникова
Труба: ГБР расследует почти 25 тысяч дел
Труба: ГБР расследует почти 25 тысяч дел
Ученые выяснили, почему некоторые люди разговаривают во сне
Ученые выяснили, почему некоторые люди разговаривают во сне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь