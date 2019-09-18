Пристайко рассказал, почему Аваков остался в правительстве

Новости Украины:29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский оставил Арсена Авакова в должности министра внутренних дел из-за его компетентности, которые тот проявил во время процесса реализации реформы полиции. Об этом Пристайко рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt, сообщается на сайте посольства Украины в Германии.

“(Президент Украины) Владимир Зеленский хочет не просто заменить руководящее звено ради замены. Он также ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции. Для Зеленского это решение не было простым, но он выстроил четкую стратегию своего отношения к членам правительства”, — рассказал Пристайко в ответе на вопрос журналиста по поводу решения оставить на службе главы МВД.

29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. В результате Арсена Авакова раз оставили на должности министра внутренних дел.

Также вновь Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему Авакова оставили в новом правительстве.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова, указав, что глава государства, согласно законодаством, не участвует в принятии решений об освобождении от должности главы МВД, зато этим занимается парламент.