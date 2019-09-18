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Пристайко и Помпео могут встретиться в штаб-квартире ООН

Пристайко и Помпео могут встретиться в штаб-квартире ООН
03:20 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Помпео в телефонном разговоре с Пристайко подтвердил, что США и в дальнейшем будут поддерживать реформы в Украине, которые будут способствовать ее процветанию.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ожидает встречи с госсекретарем США Майклом Помпео на следующей неделе на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом Пристайко сообщил в Twitter.

“Сегодня общались с государственным секретарем США Майклом Помпео. Поблагодарил его за непоколебимую поддержку нашего суверенитета, территориальной целостности и критически важных реформ. Я ожидаю нашей встречи во время Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе”, - написал Пристайко.

Помпео в телефонном разговоре с Пристайко подтвердил, что США и в дальнейшем будут поддерживать реформы в Украине, которые будут способствовать ее процветанию.

Это была первый их телефонный разговор после назначения Пристайко на должность главы МИД Украины.

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Напомним, на Генассамблею ООН на следующей неделе приедет Президент Украины. Его выступление в прениях запланировано на утро 25 сентября. Также ожидается, что Владимир Зеленский встретится в штаб-квартире ООН с Дональдом Трампом.

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Встреча, Вадим Пристайко, Штаб-квартира ООН, Майкл Помпео.
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