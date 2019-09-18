Пристайко и Помпео могут встретиться в штаб-квартире ООН

Новости Украины:Помпео в телефонном разговоре с Пристайко подтвердил, что США и в дальнейшем будут поддерживать реформы в Украине, которые будут способствовать ее процветанию.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ожидает встречи с госсекретарем США Майклом Помпео на следующей неделе на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом Пристайко сообщил в Twitter.

“Сегодня общались с государственным секретарем США Майклом Помпео. Поблагодарил его за непоколебимую поддержку нашего суверенитета, территориальной целостности и критически важных реформ. Я ожидаю нашей встречи во время Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе”, - написал Пристайко.

Помпео в телефонном разговоре с Пристайко подтвердил, что США и в дальнейшем будут поддерживать реформы в Украине, которые будут способствовать ее процветанию.

Это была первый их телефонный разговор после назначения Пристайко на должность главы МИД Украины.

Напомним, на Генассамблею ООН на следующей неделе приедет Президент Украины. Его выступление в прениях запланировано на утро 25 сентября. Также ожидается, что Владимир Зеленский встретится в штаб-квартире ООН с Дональдом Трампом.