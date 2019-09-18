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Народные депутаты хотят проверить законность смены собственников телеканалов Украины

Народные депутаты хотят проверить законность смены собственников телеканалов Украины
00:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Депутаты ВР предлагают создать ВСК для проверки законности смены собственников украинских телеканалов.

Народные депутаты из фракций "Слуга народа" и "Голос" инициировали создание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады для проведения расследования сведений относительно соблюдения требований законодательства во время смены собственников информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию Российской Федерации.

Проект постановления о создании ВСК зарегистрировали народные депутаты Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") и Александра Устинова ("Голос").

По состоянию на вечер вторника текст документа, а также сопроводительные материалы на сайте парламента отсутствуют.

Как сообщалось, в июне 2019г нардеп Тарас Козак (в нынешнем созыве Рады входит во фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь"), уже владеющий на тот момент телеканалами "112 Украина" и NewsOne, объявил о том, что стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Также он заявил о создании медиахолдинга "Новости".

О покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа) с оценкой 41,98 млн грн Козак отчитался 2 октября минувшего года.

О покупке 9 компаний группы "112 Украины", оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн, Козак отчитался 14 декабря 2018 года. Речь идет о покупке ООО "Ариадна ТВ" (оценено в 14,71 млн грн), "Новый формат ТВ" (11,49 млн грн), "ТВ Выбор" (8,11 млн грн), "Телерадиокомпания "112-ТВ" (14,36 млн грн.), "Лидер ТВ" (10,4 млн грн.), "Партнер ТВ" (8,37 млн грн.), "Сей.ТВ Системз" (2,38 млн грн), "Информационное агентство "112.юэй" (2,97 млн грн) и "Информационное агентство "112-Украина" (0,1 млн грн).

9 июля 2019г замглавы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Уляна Фещук после внепланового заседания регулятора сообщила о планах Нацсовета обратиться в Антимонопольный комитет Украины относительно законности концентрации ряда телевещателей, образовавшейся в процессе покупки Козаком "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Вместе с тем, Фещук заявила, что у регулятора нет доказательств связи телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

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При этом она сообщила, что Нацсовет сотрудничает с Антимонопольным комитетом Украины по установлению связи между конечными бенефициарными собственниками телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK.

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Все по теме:

Антимонопольный комитет, "112 Украина", Newsone, Ольга Василевская, Александра Устинова.
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