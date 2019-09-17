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Комитет Рады рекомендует принять президентский законопроект о ВАКС

Комитет Рады рекомендует принять президентский законопроект о ВАКС
20:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Комитет рекомендовал Раде принять в целом изменения в закон о ВАКС.

Комитет по вопросам антикоррупционной политики на заседании во вторник рекомендовал Верховной Раде принять президентский проект закона "О внесении изменения в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)" (№1025) во втором чтении и в целом, сообщается на сайте парламента.

Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская, выразила надежду, что в среду Верховная Рада быстро примет данный проект закона, поскольку "он очень нужен, его ждут судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и все те граждане Украины, которые давно ждут справедливости в делах топ-коррупции".

Как сообщалось, Верховная Рада 10 сентября приняла за основу президентский проект закона (№1025) о внесении изменений в закон о ВАКС (относительно начала работы суда).

Согласно предложенным изменениям, подсудность ВАКС в качестве суда первой инстанции, суда апелляционной инстанции и следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения по которым были внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда; до дня начала работы ВАКС, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и завершено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Все ходатайства и обвинительные акты по этим делам подаются следственным судьям ВАКС, апелляционные жалобы – в Апелляционную палату ВАКС. Если дела не рассмотрены в первой и апелляционной инстанции до дня начала работы суда, такие производства передаются в ВАКС для рассмотрения в установленном порядке.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, ныне действующая редакция переходных положений закона о ВАКС может привести к тому, что в Антикоррупционный суд должны быть переданы уголовные производства, которые рассматриваются другими судами, в результате чего будет в ВАКС поступят тысячи уголовных производств, которые не касаются топ-коррупции, производств, у которых истекли сроки давности и которые расследовались органами досудебного расследования с нарушением правил подследственности.

По словам представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского, ВАКС "получит более 3000 уголовных дел, которые он вынужден будет регистрировать, и это парализует работу суда".

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, по состоянию на 5 сентября 2019 года (начало работы суда) только 5% дел, которые должен получить суд, расследовало НАБУ и они относятся к категории дел о коррупции среди высокопоставленных чиновников.

Народные депутаты проголосовали также за сокращение сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.

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Верховная Рада, Законопроект, Комитет Рады, ВАКС.
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