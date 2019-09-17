Законопроект "О переходном правосудии": Денисова высказала свое мнение

Новости Украины:По мнению Денисовой, законопроект "О переходном правосудии" - важный шаг в реализации стратегии по решению конфликта на Донбассе.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила внести на рассмотрение комитета и дальнейшее рассмотрение в стенах парламента законопроект "О переходном правосудии", разработанный ее офисом и международными организациями при поддержке общественных организаций.

"Рассмотрение и принятие законопроекта "О переходном правосудии" - важный шаг в реализации стратегии по решению военного конфликта на Донбассе, которую внедряет в жизнь президент Украины Владимир Зеленский", - написала Денисова на своем Telegram-канале во вторник.

Она также сообщила, что на заседании Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий во вторник она поддержала законопроект "О бесплатной правовой помощи". "89 крымских татар требуют такой защиты. Но, к сожалению, вопрос обеспечения оплаты адвокатского труда по защите граждан Украины, задержанных прежде всего на территории аннексированного Крыму, не решен. Поэтому, родные вынуждены искать деньги на оплату соответствующей правовой помощи", - написала омбудсмен.

Денисова при этом отметила, что законопроект "О бесплатной правовой помощи" нуждается в совершенствовании, и ее секретариат готов присоединиться к процессу его доработки.