Новый проект ПМГ будет рассмотрен в Раде

Новости Украины:В рамках программы предусмотрено увеличение финансирования лечения инсультов и инфарктов.

Проект Программы медицинских гарантий (ПМГ) в рамках государстенного бюджета на 2020 года подан на рассмотрение в Верховную Раду, сообщается на странице Национальной службы здоровья (НСЗУ) в Facebook.

Согласно сообщению, в рамках программы предусматривается увеличение финансирования программы "Доступные лекарства", обеспечение инсулинами и раннего выявление рака.

"Увеличение финансирования лечения инсультов и инфарктов, оплата родов и неонатологической помощи, а также диагностических услуг для раннего выявления онкологических заболеваний - это приоритетные направления Программы медицинских гарантий на 2020 год. Отдельной статьей определены такие важные направления, как реабилитация и палиативная помощь",- процитировала пресс-служба председателя НСЗУ Олега Петренко.

Бюджет программы составляет 80 млрд грн, в частности 72,08 млрд - в рамках предельных расходов, 8,6 млрд грн - дополнительная потребность для повышения тарифов или количества услуг.