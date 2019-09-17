В Раде могут убрать неустойку в случае несвоевременной оплаты коммуналки

Новости Украины:Депутаты от оппозиции предлагают отменить начисление пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" предлагают отменить начисление пени в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Об этом говорится в соответствующем законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде.

Законопроектом №2087 от 6 сентября предлагается внести изменения в Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах", отменив начисление пени для индивидуальных и коллективных пользователей.

"Неустойка (штраф, пеня) в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребителю на сумму долга не начисляется", – говорится в законопроекте.

Кроме того, предлагается установить до 1 января 2030 года мораторий на принудительное выселение и взыскание жилья из-за задолженности за ЖКУ, а также до 1 января 2030 года - мораторий на прекращение предоставления гражданам жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

При этом мораторий не будет распространяться на должников, среднемесячный доход семьи которых в расчете на месяц за предыдущий год равен пятикратному (и более) размеру прожиточного минимума для семьи.

Как известно, в Украине с 1 мая вступил в действие Закон "О жилищно-коммунальных услугах". Документ, в числе прочих изменений, предусматривает пеню (штраф) в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки оплаты, начиная с 20-го числа каждого месяца.

На конец июля 2019 года долги населения Украины за все потребленные жилкоммуслуги составили 24 млрд грн, при этом самые большие долги - за отопление и горячую воду - составили 15,3 млрд грн. В то же время уровень расчетов составляет 99,4%, что является достаточно высоким показателем.