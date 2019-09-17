В Раде назвали вероятную дату выборов главы КГГА

Новости Украины:Внеочередные выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета предлагается провести 8 декабря.

Внеочередные выборы городского председателя Киева и депутатов Киевского городского совета предлагается провести 8 декабря.

Об этом говорится в заключительных и переходных положениях законопроекта №2143 от 13 сентября "О внесении изменений в закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве", опубликованном на сайте парламента.

Инициаторами законопроекта выступили 39 народных депутатов, в частности, от партии "Слуга народа".

"В соответствии с пунктом 30 части первой статьи 85 Конституции Украины назначить внеочередные выборы Киевского городского председателя и депутатов Киевского городского совета на воскресенье 8 декабря 2019 года и провести их в порядке, определенном законом Украины "О местных выборах" с учетом особенностей, определенных этим законом", - говорится в заключительных положениях.

Согласно проекту закона, Центральной избирательной комиссии необходимо определить в установленном порядке объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов. Киевской городской избирательной комиссии необходимо не позднее чем за 55 дней до дня выборов образовать территориальные избирательные округа для проведения внеочередных выборов. Кабинет министров должен принять безотлагательные меры по обеспечению финансирования внеочередных выборов Киевского городского председателя и депутатов Киевского городского совета.

В проекте закона, кроме того, определены полномочия Киевского городского председателя и председателя Киевской городской государственной администрации. В законопроекте сказано, что мэр Киева избирается через прямые выборы. "Если по результатам первого тура голосования ни один из кандидатов на должность Киевского городского председателя не набрал более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, для определения победителя проводится второй тур голосования", - говорится в документе.

Также в законопроекте говорится, что Киевскую горгосадминистрацию возглавляет председатель, который назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины по представлению правительства. Должность председателя Киевской горгосадминистрации является не совместимой с любой другой должностью, указывается в проекте закона.