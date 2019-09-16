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Кличко обратился в Госаудитслужбу и ждет проверки: подробности

Кличко обратился в Госаудитслужбу и ждет проверки: подробности
18:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Кличко инициировал аудит всех подразделений КГГА и всех столичных КП.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Государственной аудиторской службы Украины по осуществлению государственного финансового аудита деятельности структур Киевской городской государственной администрации, коммунальных предприятий и других подразделений за 2015-19 годы.

Об этом сообщается на официальном сайте городского головы.

"Учитывая распространяемую в СМИ информацию о якобы бюджетных злоупотреблениях в городе Киеве, обращаюсь к вам за проведением Государственной аудиторской службой проверки и анализа фактического состояния дел по законному и эффективному использовании коммунальных средств и имущества, других активов, правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности, функционирования системы внутреннего контроля", - говорится в обращении Кличко на имя председателя Государственной аудиторской службы.

Как сообщалось, руководитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики (фракция "Слуга народа"), бывший генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности Кличко, КГГА и подчиненных структур. По его словам, около 200 уголовных производств в отношении чиновников КГГА, начатых во времена мэра Кличко, "так и не были доведены до финального завершения", "ни одного вора – за решеткой".

Новый закон о столице может поставить крест на должности главы КГГА

Ткаченко вновь выразил убеждение, что Киев нуждается в перезагрузке. "Поэтому я вместе с коллегами настаиваю на немедленном принятии нового закона "О столице" и проведении досрочных выборов городского головы и Киевсовета на его основе", - подытожил он.

4 сентября Кабмин на заседании принял решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА. 12 сентября Кличко объявил о консультациях с руководством депутатских фракций и групп Киевского горсовета по поводу досрочного прекращения полномочий Киевсовета 8-го созыва, консультации состоятся 17 сентября.

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Виталий Кличко, КГГА, Госаудитслужба.
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