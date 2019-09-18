На заседании ТКГ в Минске обсуждали "формулу Штайнмайера"

Новости Украины:Тем не менее на переговорах "формулу Штайнмайера" не согласовали.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе продолжит дискуссии по вопросам имплементации "формулы Штайнмайера", разведения сил и средств поражения от линии столкновения и обмена пленными.

Об этом по итогам заседания ТКГ заявил спецпредставитель от ОБСЕ Мартин Сайдик, сообщает Радио Свобода.

"Дорожную карту" о воплощении так называемой "формулы Штайнмайера" обсуждали на заседании политической подгруппы. Но о каком-то решении посол Сайдик не сказал, заявив, что ТКГ работает по принципу консенсуса, и он не может комментировать позиции сторон", - говорится в сообщении.

Эту тему продолжат обсуждать 1 октября, добавил Сайдик.

По его словам, тогда же продолжится обсуждение вопроса разведения сил и средств поражения на Донбассе и обмена пленными.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что на встрече советников лидеров стран нормандского формата была обсуждена и согласована "формула Штайнмайера" относительно действия закона об особом статусе Донбасса и разведения войск на трех участках.

13 сентября Пристайко сообщил, что украинская власть изучает возможность проведения местных выборов по всей стране, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться на саммите "нормандской четверки".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Кремль настаивает, чтобы на саммите "нормандской четверки" были зафиксированы на бумаге "железные договоренности" о разведении сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском, особом статусе Донбасса и "формуле Штайнмайера", о чем надо договориться накануне встречи лидеров стран.