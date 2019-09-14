Пристайко объяснил, что означает "формула Штайнмайера"

Новости Украины:Пристайко заявляет, что "формула Штайнмайера" не предполагает порядке проведения местных выборов.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что так называемая "формула Штайнмайера" касается исключительно применения закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и не содержит положений о нахождении войск или порядке проведения местных выборов на Донбассе. Об этом Пристайко сказал в комментарии журналистам.

Он пояснил, что ранее так называемая "формула Штайнмайера" была прописана в письме министров иностранных дел. По его словам, в 2016 году на саммите лидеров "нормандского формата" в то время президент Петр Порошенко согласился с этой "формулой", за основу которой были взяты предложения немецкой стороны.

"Вообще в "формуле Штайнмайера" речь не идет о войсках. Там нет ничего - там очень простой текст", - сказал Пристайко.

При этом министр отметил, что 2 сентября в Берлине советники по внешнеполитическим вопросам лидеров стран "нормандского формата" не согласовывали "формулу Штайнмайера", а "согласовали точно то, что уже было написано".

"Там написано, в том числе, что мы согласовали: что в первый день закон (об особом порядке осуществления местного самоуправления) начинает действовать во временном порядке, а на момент, когда ОБСЕ говорит, что выборы прошли в соответствии с международными стандартами, этот закон начинает действовать в полном объеме. Ничего большего, меньшего в "формуле Штайнмайера" нет", - заявил Пристайко.

Он напомнил, что Верховная Рада уже дважды продлевала силу закона об особом порядке осуществления местного самоуправления на Донбассе, теперь срок его действия должен закончиться 31 декабря этого года. Пристайко добавил, что для дальнейшего продления срока действия закону надо вносить изменения.

"Настоящие проблемы - не в "формуле Штайнмайера", а настоящая проблема заключается в том, какой закон должен быть принят и что в нем должно быть отражено. Сама "формула Штайнмайера" не предусматривает, что там будут войска, как проводятся выборы, по какому законодательству проведут выборы, - этого нет", - подчеркнул Пристайко.

По его словам, сложность заключается в том, что Украина готова сделать для того, чтобы вернуть людей и землю.

"Это и есть тот сложный компромисс, который мы с вами должны решить", - добавил он.

По словам Пристайко, Минские договоренности предусматривают, что нормы закона будут согласованы не только между всеми участниками ”нормандской четверки”, но и с боевиками.

"На самом деле, "Минский формат" для того и существует - так называемая Трехсторонняя контактная группа, чтобы мы могли согласовывать, в частности такой документ так называемой той стороной - с ОРДЛО", - заявил Пристайко.

В этой связи министр уточнил, что официальная украинская власть не общается с боевиками.

"С ними общается Кучма и его группа из четырех подгрупп", - добавил он.

В отношении проведения выборов на оккупированном Донбассе, по словам министра, возникает вопрос: на основе какого отдельного закона будут проводиться такие выборы.

21 декабря 2016 года тогдашний посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что так называемая "формула Штайнмайера" предусматривает закрепление специального статуса Донбасса.

"Эта формула, которая является предметом дискуссии, предусматривает, что местные выборы пройдут под контролем и при содействии ОБСЕ. Затем ОБСЕ должна подтвердить, что выборы соответствовали международным стандартам. Если ОБСЕ это подтвердит, тогда вступает в силу законодательство о специальном статусе, если нет, то в таком случае не вступает. Для этой территории не будет никакого специального статуса", - сообщил немецкий дипломат.

4 июля 2017 года Райхель заявил, что прекращение огня и отвод тяжелого вооружения в Донецкой и Луганской областях должны предшествовать выполнению следующих пунктов Минских соглашений, в том числе проведению местных выборов, которые должны привести к началу особого порядка осуществления местного самоуправления на Донбассе.

13 сентября 2019 года представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма заявил, что согласованное решение о так называемой "формуле Штайнмайера", которая обсуждается в Минске на встречах политической подгруппы ТКГ, должны принять лидеры стран "нормандского формата". По его словам, в рамках обсуждения "формулы Штайнмайера" украинская сторона не соглашается с предложением проведения выборов на Донбассе при сохранении вооруженных боевиков в регионе.