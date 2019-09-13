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Кучма не советует надеяться на быстрое освобождение украинских заложников

Кучма не советует надеяться на быстрое освобождение украинских заложников
13:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:По словам первого президента Украины, сначала нужно закончить все следственные действия в отношении лиц, задержанными украинской стороной.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявляет, что нельзя надеяться на быстрый процесс освобождения украинских заложников, которых подконтрольные России боевики удерживают на оккупированных территориях на востоке страны. Об этом Кучма сказал в комментарии журналистам.

Он заявил, что перед обменом необходимо завершить правовые процедуры в отношении лиц, которые были задержаны украинскими правоохранительными органами на Донбассе за посягательство на территориальную целостность Украины, поскольку в отношении одних лиц еще продолжаются следственные действия, а других уже судят.

"Вот этот огромный весь объем работы надо провести. Этим сегодня и занимаемся. Так что надеяться, что быстро этот процесс состоится, нельзя, но вы видите, что та сторона ставит вопрос, что отдайте нам всех, а мы не можем с нарушением закона решить такие проблемы", - подчеркнул Кучма.

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Как сообщалось ранее, 7 сентября в СБУ заявили, что боевики на временно оккупированных территориях Донбасса удерживают 227 украинцев.

Вместе с тем в спецслужбе отметили, что с 2014 года благодаря СБУ к родным и близким из РФ и временно оккупированных территорий вернулись 3 тыс. 280 украинцев.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках Трехсторонней контактной группы обсуждаются сроки и этапы возвращения всех удерживаемых украинцев.

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Донбасс, Леонид Кучма, Контактная группа, Освобождение заложников.
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