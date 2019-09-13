Зеленский признался, почему блокирует тему миротворцев на Донбассе

Новости Украины:Владимир Зеленский осторожно относится к теме миротворцев на Донбассе, поскольку не хочет реализации абхазского или приднестровского сценария.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что миротворцы на Донбассе могут быть развернуты только на украинско-российской государственной границе, при этом осторожен в этом вопросе, поскольку не желает реализации сценария Абхазии или Приднестровья в украинском регионе.

"Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе. Я знаю, что в прошлой власти обсуждались эти вопросы и структуры, как внедрить миротворческую миссию. Я осторожен, потому что не хочу, чтобы на Донбассе был сценарий Абхазии или было Приднестровье", - сказал он, выступая на 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

В этом контексте Зеленский подчеркнул, что против того, чтобы миротворцы стали на линии разграничения сторон на Донбассе, и "потом уже никуда не пойдут".

"И мы не поднимаем тему миротворцев. Тут есть (представитель Украины в ТКГ, второй президент Украины – ред.) Леонид Данилович Кучма, который параллельно в Минском процессе тоже не поднимает эту тему", - отметил он.

При этом президент Украины заявил, что он "с удовольствием" согласится на вариант развертывания миротворцев на границе Украины и России.

"Пожалуйста, туда мы их приглашаем. И именно там помощь и миротворческую миссию мы видим", - сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES подчеркивал, что необходимо завершить войну и вернуть все свои территории дипломатическим путём.

Освобожденный на минувшей неделе из заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов на форуме YES заявил, что надеется, что украинская власть сделает все для того, чтобы максимально быстро добиться освобождения оставшихся в заключении сограждан.

Напомним, освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов попрощался с "самой ненавистной вещью на Земле".