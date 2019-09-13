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За сутки 12 сентября в зоне ООС погиб боец Нацгвардии

За сутки 12 сентября в зоне ООС погиб боец Нацгвардии
07:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Российско-оккупационные войска 23 раза били по позициям ВСУ на Донбассе.

За минувшие сутки боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военнослужащий Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил погиб", – говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

По информации украинских военных, боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня. Незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 15 обстрелов позиций ООС: трижды неподалеку Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; пять раз вблизи Водяного - из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия; дважды неподалеку Новогнатовки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Верхнеторецкого - из стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки - из миномета калибра 120-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Гнутово - из стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия; вблизи Широкино - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершили 8 обстрелов позиций ООС: в районе Зайцево - из миномета калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новгородского - из миномета калибра 82-мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Майского - из минометов калибра 82-мм; вблизи Луганского - из миномета калибра 120-мм; неподалеку Майорска - из миномета калибра 82-мм.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня", – сообщили в штабе.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили обстрел позиций ООС неподалеку Новотроицкого из стрелкового оружия; вблизи Зайцево применив миномет калибра 82-мм.

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Донбасс, ВСУ, ООС.
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