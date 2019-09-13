Зеленский о Донбассе: Единственный путь к миру - дипломатия

Новости Украины:Президент Украины выступает на Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что необходимо завершить войну и вернуть все свои территории дипломатическим путём.

"Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому - дипломатия", - сказал он, выступая в пятницу в Киеве на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".

В этом контексте Зеленский призвал зарубежных партнеров не менять свою позицию в отношении санкций против Российской Федерации за агрессию против Украины и оккупации части ее территории.

"Санкции - это мощное и действенное оружие дипломатии. Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, спасибо им, но иногда они думают о снятии санкций: "Вы теряете деньги, серьезно? Но простите, мы теряем людей", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готовит новые списки на следующий этап обмена удерживаемых лиц с Россией.

"Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена ", - сказал он, выступая на 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Освобожденный на минувшей неделе из заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов на форуме YES заявил, что надеется, что украинская власть сделает все для того, чтобы максимально быстро добиться освобождения оставшихся в заключении сограждан.

Напомним, освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов попрощался с "самой ненавистной вещью на Земле".