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Сенцов попрощался с "самой ненавистной вещью на Земле" (Видео)

Сенцов попрощался с "самой ненавистной вещью на Земле" (Видео)
22:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Олег Сенцов сжег свою тюремную робу.

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов попрощался с "самой ненавистной вещью на Земле".

На глазах у семьи и знакомых бывший политзаключенный облил бензином и поджег свою тюремную робу, в которой он ходил в российской тюрьме.

Видео произошедшего опубликовал на своей странице активист Максим Прокопенко.

"Эта роба заключенного самая ненавистная вещь на Земле, которую я не люблю. Символ России, гори в аду", - сказал Сенцов и поджег одежду.

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Напомним, 22 сентября во Львове в рамках BookForum освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов презентует свой новый сборник рассказов "Маркетер", написанных в заключении.

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Политзаключенные, Олег Сенцов, Режисер, Украинский режиссер.
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