Скачать
Четверг, 12.09.2019
Евросоюз продлил санкции против России
Евросоюз продлил санкции против России
Террористы "ЛНР" в седьмой раз передали Украине заключенных (Фото)
Террористы "ЛНР" в седьмой раз передали Украине заключенных (Фото)
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура
Сверхмассивная черная дыра поглощать все больше веществ
Сверхмассивная черная дыра поглощать все больше веществ

Сенцов получит премию Сахарова из рук президента Европарламента

Сенцов получит премию Сахарова из рук президента Европарламента
15:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Президент Европарламента заявил, что готов лично привезти в Украину премию Сахарова Сенцову.

Президент Европейского парламента Давид Сассоли заявил о готовности посетить Украину.

Об этом он заявил в четверг в Брюсселе на пресс-конференции.

Говоря о вручении премии Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову, Сассоли сказал, что в настоящее время у Сенцова "есть проблемы со здоровьем". "Он был награжден премией Сахарова в прошлом году и был приглашен приехать в Брюссель или Страсбург ее получить. Мы будем очень рады его видеть, если он будет способен приехать. Сегодня на Конференции президентов я сказал, что я готов лично приехать в Украину", - заявил президент Европейского парламента.

Олег Сенцов лично представит свою "книгу из неволи" - "Маркетер"

Олег Сенцов вместе с 34 украинцами 7 сентября прибыл в Киев в результате взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Европарламент, Олег Сенцов, Давид Сассоли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
03 Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
04 Приметы и обряды на 12 сентября - День Александра
05 Гороскоп на завтра, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко собирает депутатов для обсуждения роспуска Киевсовета
Кличко собирается обсудить роспуск Киевсовета
Выяснится в четверг: когда Рада отстранит членов ЦИК в полном составе
Когда Рада отстранит членов ЦИК в полном составе
В ПАСЕ отказались рассматривать &quot;крымский доклад&quot;
В ПАСЕ отказались рассматривать "крымский доклад"
Известная украинская певица рассказала, что никогда не болела раком (Фото)
Известная украинская певица рассказала, что никогда не болела раком (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь