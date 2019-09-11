Олег Сенцов лично представит свою "книгу из неволи" - "Маркетер"

Новости культуры:Олег Сенцов представит свой новый сборник рассказов "Маркетер", написанных в заключении, в рамках 26 Форума издателей во Львове.

22 сентября во Львове в рамках BookForum освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов презентует свой новый сборник рассказов "Маркетер", написанных в заключении.

Книга является второй частью автобиографической трилогии автора.

"Автор рассказывает в основном о своих студенческих годах: сдачи экзаменов, будни в общежитии и на квартирах, безудержное веселье, безденежье - привычные составляющие жизни молодежи, приобретающей знания. Начало девяностых. Изменение ценностей. Разрушение стереотипов. Становление. Закаливание души и характера. Любовь, дружба, выживание и бизнес ... Вдумчивый и внимательный читатель найдет все это в новой книге Олега Сенцова", - говорится в синопсисе книги на сайте издательства "Старого Лева".

Встреча с автором будет проходить во Львовской национальной филармонии в 13:00.