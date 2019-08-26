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Книга из неволи: в свет выходит новый сборник Олега Сенцова

Книга из неволи: в свет выходит новый сборник Олега Сенцова
14:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости культуры:Выходит в свет книга рассказов украинского режиссера Олега Сенцова "Маркетер", которую он написал уже в колонии.

"Маркетер" — сборник малой автобиографической прозы Олега. Автор рассказывает в ней в основном про свои студенческие годы: сдача экзаменов, будни в общежитии и на квартирах, безудержное веселье, безденежье — привычные составляющие жизни молодежи, которая приобретает знания.

Об этом сообщает "Видавництво Старого Лева".

"Маркетер" — сборник малой автобиографической прозы Олега. Автор рассказывает в ней в основном про свои студенческие годы: сдача экзаменов, будни в общежитии и на квартирах, безудержное веселье, безденежье — привычные составляющие жизни молодежи, которая приобретает знания. Начало девяностых. Изменение ценностей. Разрушение стереотипов. Становление. Закаливание души и характера. Любовь, дружба, выживание и бизнес... Вдумчивый и внимательный читатель найдет все это в новой книге Олега Сенцова. Перевод на украинском языке, который сделал Олег Осока, поданный рядом с оригиналом. Оформили сборник Оксана Йориш и Назар Гайдучик", - говорится в сообщении.

Как отмечает исполнительный директор Украинского ПЕН Татьяна Терен, "если рассказы, вошедшие в сборник "Жизня", были написаны Олегом около 10 лет назад, то тексты для "Маркетера" – это проза, которая уже появилась во время его заключения. Это вторая часть автобиографической трилогии, в которой Олег возвращается в свое студенческое прошлое, и снова ему удалось написать не только о себе, но и о всех нас, кто жил и искал себя в то время. Невозможно на самом деле представить, как можно творить в колонии, но творчество для Олега сегодня является большой поддержкой. В то же время каждая его новая книга – это возможность напомнить нам и миру не только о судьбе Олега, но и о делах всех украинских заложников Кремля. Так литература становится сильным инструментом правозащиты".

Главный редактор "Видавництва Старого Лева" Марьяна Савка подчеркивает: "Уже 5 лет Олег Сенцов находится в заключении. Мы знаем, какое длительное голодание он выдержал и не сломался. И то, что в тюремных стенах он пишет прозу – это свидетельство большого мужества, силы духа и постоянной работы над собой. Олег будто делает ревизию своей жизни, вспоминает свою юность и времена формирования характера, становления себя как личности. Эти рассказы очень биографичны, а вне жизни самого героя рассказов предстает некрасиво суровая эпоха на рубеже двух общественных строев, на рубеже ценностей".

Книгу украинского писателя выдали заграницей

Напомним: Олега Сенцова 11 мая 2014 года задержала в Крыму ФСБ Российской Федерации. Позже его перевезли в Москву, в следственный изолятор в Лефортово. Сенцова обвинили в терроризме и незаконном хранении оружия. В материалах сфабрикованного дела его назвали организатором диверсионно-террористической группы.

В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Она длилась 145 дней.

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Литература, Книга, Издательство, Олег Сенцов, Сборник рассказов, Маркетер.
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