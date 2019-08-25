Книгу украинского писателя выдали заграницей

Новости культуры:В нидерландском издательстве выдали книгу украинского писателя "Куркуль".

Книга "Куркуль" украинского писателя Максима Бутченка, повествующая о событиях в Украине в 1930-х годах, вышла в нидерландском издательстве Woord in blik под названием "De Rode Driehoek" ("Красный треугольник").

Сюжет книги построен на семейной истории автора о раскулачивании его прадеда на Слобожанщине.

"Для меня восстановление исторические памяти – самая значимая вещь. В те годы из людей выдавили чувство ответственности за свои действия. Я уверен, что советский человек в Украине окончательно сформировался из-за событий 1930-х годов", – прокомментировал издание своей книги на нидерландском языке Максим Бутченко.

Он подчеркнул, что в тот период от действий коммунистических властей пострадало около 2 млн украинцев, что было "одним из самых больших разграблений имущества своих граждан своим же государством в истории человечества", а раскулачивание стало одним из основных факторов для дальнейшего Голодомора.

"Куркуля" перевел известный голландский переводчик Ари Ван де Ент, ранее переводивший роман Сергея Лойко "Аэропорт".