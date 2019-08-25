Скачать
Воскресенье, 25.08.2019
Какие страны поддержали идею возвращения России в G7
Какие страны поддержали идею возвращения России в G7
США и Япония заключили "сделку" на саммите G7: подробности
США и Япония заключили "сделку" на саммите G7: подробности
Дубль Тете, шикарный гол Мораеса: Шахтер крупно разгромил Мариуполь (Видео)
Шахтер крупно разгромил Мариуполь (Видео)
Возможно будущая королева: доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон
Доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон

Книгу украинского писателя выдали заграницей

Книгу украинского писателя выдали заграницей
20:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости культуры:В нидерландском издательстве выдали книгу украинского писателя "Куркуль".

Книга "Куркуль" украинского писателя Максима Бутченка, повествующая о событиях в Украине в 1930-х годах, вышла в нидерландском издательстве Woord in blik под названием "De Rode Driehoek" ("Красный треугольник").

Сюжет книги построен на семейной истории автора о раскулачивании его прадеда на Слобожанщине.

"Для меня восстановление исторические памяти – самая значимая вещь. В те годы из людей выдавили чувство ответственности за свои действия. Я уверен, что советский человек в Украине окончательно сформировался из-за событий 1930-х годов", – прокомментировал издание своей книги на нидерландском языке Максим Бутченко.

Он подчеркнул, что в тот период от действий коммунистических властей пострадало около 2 млн украинцев, что было "одним из самых больших разграблений имущества своих граждан своим же государством в истории человечества", а раскулачивание стало одним из основных факторов для дальнейшего Голодомора.

Самые ожидаемые книжные новинки августа

"Куркуля" перевел известный голландский переводчик Ари Ван де Ент, ранее переводивший роман Сергея Лойко "Аэропорт".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Литература, Книга, Переиздание, Перевод, Максим Бутченко, Куркуль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Притула прокомментировал аварию с участием его тещи
02 Натуральные средства, которые стабилизируют давление и предупреждают инсульт
03 Откровенная фотосессия Даши Астафьевой изумила фанатов
04 Мода 2019: осенние туники для настоящих модниц
05 Порошенко и Волкер встретились: что обсуждали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сводка ООС: боевики не прекращают обстрелы
Сводка ООС: боевики не прекращают обстрелы
Верховный суд принял решение по 198 округу
Верховный суд принял решение по 198 округу
Назвали имя бойца, погибшего сегодня на Донбассе
Назвали имя бойца, погибшего сегодня на Донбассе
Книгу украинского писателя выдали заграницей
Книгу украинского писателя выдали заграницей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь