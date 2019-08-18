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Воскресенье, 18.08.2019
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Самые ожидаемые книжные новинки августа

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Самые ожидаемые книжные новинки августа
18:54 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Лучшими новинками августа стали книги разных жанров, но одинаково легкие для восприятия.

  • 1

    Becoming | Становление | Мишель Обама

    Мишель Обама стала одной из самых знаковых женщин нашей эпохи. Как первая леди Соединенных Штатов Америки – первая афроамериканка, которая выступила в этой роли, – она помогла создать самый гостеприимный Белый дом в истории, а также зарекомендовала себя как влиятельную защитницу женщин и девушек в США и по всему миру, кардинально меняя способы, благодаря которым семьи ведут здоровую и активную жизнь, параллельно поддерживая своего мужа, когда он вел Америку через несколько ее самых острых моментов. А еще она разбила Carpool Karaoke и воспитала двух неприхотливых дочерей под пристальным наблюдением СМИ. В мемуарах Мишель Обама приглашает читателей в свой мир, рассказывая о событиях, которые ее сформировали, – от детства в Южном Чикаго до годов ее руководства, совмещая работу и материнство по самому известному в мире адресу. Откровенно и остроумно она описывает свои триумфы и разочарования, как публичные, так и личные, рассказывает свою яркую историю, как она это пережила – своими словами, без устали бросая вызов ожиданиям, вдохновляя нас делать то же.

  • 2

    Дерево растет в Бруклине | Бетти Смит

    Фрэнси Нолан видит мир не таким, как другие, - она подмечает хорошее и плохое, знает, что жизнь полна несправедливости, но также полна и хороших людей. Она каждый день ходит в библиотеку за новой книгой и читает ее, сидя на пожарном балконе в тени огромного дерева. И почти все считают ее странной. Семья Фрэнси живет в бедняцком районе Бруклина, и все соседи знают, что без драм у Ноланов не обходится. Отец, Джонни, невероятный красавец, сын ирландских эмигрантов, работает поющим официантом и часто выпивает, поэтому матери, Кэти, приходится работать за двоих, чтобы прокормить семью. И при этом дом Ноланов полон любви, и все счастливы, несмотря на тяжелую жизнь. Каждый из них верит, что завтра будет лучше, и понимает, что сможет выстоять перед любыми нападками судьбы. Откуда у них такая уверенность? Чтобы понять это, нужно познакомиться с каждым членом семьи.

  • 3

    Пиши, сокращай | Максим Ильяхов, Людмила Сарычева

    Максим Ильяхов и Людмила Сарычева на конкретных примерах демонстрируют, что хорошо, а что нет в информационных, рекламных, журналистских и публицистических текстах. Как писать письма, на которые будут отвечать, и рассылки, от которых не будут отписываться. Как создавать эффективные и корректные рекламные объявления. Как излагать мысли кратко, четко и убедительно, без языкового мусора, фальши и штампов. Следуя рекомендациям, изложенным в книге, вы научитесь писать понятно и увлекательно, так, чтобы вам поверили. Для копирайтеров, авторов, редакторов, дизайнеров, программистов, менеджеров, предпринимателей, руководителей, служащих и всех, кто работает с текстом.

  • 4

    Вытри сопли, подруга!| Рейчел Голлис

    Откровенная, яркая, чертовски умная и немного сумасшедшая, Рэйчел Голлис рассказывает читательницам то, что другие не решатся открыть даже ближайшей подруге. Она озвучивает 20 мифов, которые отравляют жизнь большинству женщин. А потом развенчивает каждый из них, приобщая к своим размышлениям трагические, смешные, нелепые и просто трогательные истории из своей жизни. Эта книга срывает пелену с глаз и разума и побуждает по-новому взглянуть на свое настоящее и будущее. Разобраться со страхами, душевными травмами, мечтами, надеждами и начать двигаться к счастью. Настоящему счастью, без обмана.

  • 5

    Голос | Кристина Далчер

    "Голос" - это история о мире, где у женщин больше нет голоса. Раньше среднестатистический человек говорил по 16 тысяч слов в день, но сейчас женщины имеют право произнести лишь сотню. Сто слов в день. Не больше. Это количество, которое доктор Джин Макклеллан и другие женщины имеют право произносить ежедневно. Хоть одним словом больше - и сотни вольт электричества прокатятся по венам любой женщины, которая осмелится его произнести. Это правило нового правительства. В тот день, когда правительство принимает новые законы для всех женщин, Джин просто не может в это поверить. Это не может произойти здесь. Не в Америке. Не в современном мире. Впрочем, это так. И так будет продолжаться до тех пор, пока одна женщина не вступает в борьбу, чтобы защитить право голоса всех других.

Топ-10 самых ожидаемых книг сентября 2019 года

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