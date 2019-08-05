Топ-10 самых ожидаемых книг сентября 2019 года

1 "Глиняный мост", Маркус Зусак У австралийского писателя пока скромный послужной список, однако пятый роман Зусака стал настоящей сенсацией. Я говорю о трогательном произведении "Воровка книг" ("Книжный вор"), над которым плакали миллионы читателей. Шестой роман вышел в 2018 году (спустя 12 лет после культового бестселлера) и теперь издан на русском языке. История повествует о братьях, росших без родителей. Самый младший из братьев – паренек по имени Клэй – соответствует своему имени, которое на английском означает глину. Он молод и подобен глине, из которой может получиться что угодно… Однажды объявился их отец со странным предложением. Мужчина призывает построить мост…

2 "Сладкое убийство по-датски", Джоанна Флюк Джоанна продолжает тему сладких убийств, что вовсе не странно, ведь писательница полюбилась многим читателям такими детективами, как "Убийство в сахаре", "Убийство в сливочной глазури" и так далее. Нам предстоит окунуться в головоломку преступления, улики которого кроются под хрустящей корочкой интриги с блестящим малиновым джемом, похожим на капли крови… В День благодарения Ханне предстоит испечь печенье и распутать дерзкое преступление. Заманчивое описание, прямо слюнки потекли.

3 "Неправильный мертвец", Ричард Кадри Наверняка книга придется по душе поклонникам юмористического фэнтези. Вы только представьте, что произойдет, если нерадивый герой умыкнет книгу, способную предсказывать события дней грядущих? Правда, подача предсказаний несколько саркастична, ведь книга эта – раскраска с котятами. Чарли Купер – отпетый проходимец, способный обмануть кого угодно. Но что если книга предсказаний сама водит нашего Чарли за нос?

4 "Дикие цветы", Хэрриет Эванс Если вам нравятся романы в стиле семейных хроник, то приготовьтесь насладиться историей от Эванс. В центре сюжета некая Корделия Уайлд, рассказывающая о своей жизни, о своем детстве и о молодости своих родителей – некогда прекрасной паре молодых актеров. Тони и Алтея Уайлд были столь восхитительны, что окружающие прозвали их Дикими Цветами. Вот только дикие цветы растут в крайне суровых условиях.

5 "Неизвестным для меня способом", Макс Фрай Новое произведение из цикла "Миры Макса Фрая" уже стало одной из самых ожидаемых книг, а поклонники творчества Светланы Мартынчик нетерпеливо потирают руки, готовясь молниеносно расхватать с полок книжных лавок сочно оранжевые издания. Как и всегда, рецензии на Макса Фрая полны загадок. Известно только, что нас ждет сборник захватывающих рассказов. Вероятно, лейтмотивом станет борьба жизни и смерти, ведь заголовок является отсылкой на фразу о том, что жизнь побеждает смерть неизвестным нам способом.

6 "Это не сон", Тереза Дрисколл На русском языке выйдет изданный в 2018-ом на языке оригинала роман Терезы Дрисколл, чье имя наверняка знакомо поклонникам психологических триллеров и захватывающих детективных сюжетов. Именно перу Дрисколл принадлежит нашумевший бестселлер "Я слежу за тобой". Мы знакомимся с молодой матерью по имени Софи. Однажды женщине пришлось уехать. И кому же она оставит на время своего маленького сынишку? Конечно, она попросит приглядеть за ним свою лучшую подругу. Правда, об Эмме ходит дурная молва. Но Софи не верит слухам… Не верила, пока ее сын не попал в жуткую автокатастрофу и оказался на грани жизни и смерти. Так ли хорошо Софи знает Эмму, как ей казалось?

7 "Грешник", Мэгги Стивотер Новинка от автора нашумевшего цикла "Воронята". Новый бестселлер писательницы стал четвертой книгой из цикла "Волки из Мерси-Фоллз", который пришелся по душе многим поклонникам любовных романов. В центре сюжета история Изабель и Коула, любовь которых зародилась в прошлом, но может не выстоять перед ударами настоящего и будущего. И хотя чувства порою больно ранят, влюбленные не могут жить друг без друга.

8 "Смерть миссис Вестуэй", Рут Уэйр Смерть – это грустно, но порою она дарит новую надежду, точнее, так кажется… Молоденькая Хэл Вестуэй давно затянула ремни потуже, с трудом сводя концы с концами. И вдруг приходит известие о наследстве, полученном от недавно почившей в Корнуолле бабушки. Деньги, конечно, были бы кстати, вот только есть одна загвоздка: у Хэл нет родни в Корнуолле! Если вы любите подобные интриги с сильными героинями, тоне пропустите подборку лучших детективов о женщинах.

9 "Немножко по-другому", Сэнди Холл Гейб и Лия вместе посещают курсы для тех, кто жаждет научиться писать книги. У ребят много общих интересов помимо литературы: им нравится китайская еда, у них одинаковые музыкальные вкусы и даже отдыхают они в одних и те же местечках. Вот только сойтись трудно, если ты – неприступная королева, а он – застенчивый паренек. Всем окружающим уже ясно, что эта парочка создана друг для друга. И когда же Лия с Гейбом это поймут?