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Наполните банку бирками политзаключенных: Сенцов обратился к Зеленскому (Видео)

Наполните банку бирками политзаключенных: Сенцов обратился к Зеленскому (Видео)
10:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: YES

Новости Украины:Освобожденный из российского плена Олег Сенцов призвал Зеленского сделать все возможное для скорейшего возвращения всех заключенных в РФ украинцев.

Освобожденный на минувшей неделе из заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов надеется, что украинская власть сделает все для того, чтобы максимально быстро добиться освобождения оставшихся в заключении сограждан.

Выступая на открытии 16-ой Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" в Киеве Сенцов рассказал, что вовремя заключения в России одним из способов его борьбы была пустая баночка от чая, на которую он наклеил желтую и синюю полоски и написал слова "Слава Украине". Этот символ его борьбы постоянно в злобе уничтожали российские правоохранители.

Он показал эту баночку и предложил сделать ее символом освобождения украинцев из тюрем России, пленных, крымчан, политзаключенных, наполняя ее персональными бирками с формы заключенного после его освобождения.

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"Мне бы очень хотелось, чтобы эта банка как можно быстрее наполнилась бирками тех, кто все еще находится в плену в России, на Донбассе и в Крыму. Господин президент: сделайте, чтобы эта банка как можно быстрее стала полной", - обратился Сенцов к Зеленскому, который в это время встал со своего места в зале и направлялся на сцену.

В свою очередь Зеленский, начиная свое выступление на форуме YES пообещал сделать все возможное, чтобы как можно скорее освободить всех украинских заключенных из тюрем РФ.

Сенцов: Надеюсь, Зеленский знает, что он делает

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила на днях, что после освобождения 7 сентября 35 узников Кремля, в российском заключении остаются 113 украинцев, из них 89 крымских татар.

Напомним, освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов попрощался с "самой ненавистной вещью на Земле".

22 сентября во Львове в рамках BookForum освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов презентует свой новый сборник рассказов "Маркетер", написанных в заключении.

Президент Европарламента заявил, что готов лично привезти в Украину премию Сахарова Сенцову.

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Политзаключенные, Владимир Зеленский, Олег Сенцов, Обмен пленными.
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