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Четверг, 12.09.2019
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"Наши дома": В ОПУ показали короткометражный фильм о возвращении узников Кремля

"Наши дома": В ОПУ показали короткометражный фильм о возвращении узников Кремля
06:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: ОПУ

Новости Украины:Офис Президента представил фильм о возвращении пленных украинцев.

Офис Президента Украины в среду вечером представил на своей странице в Facebook короткометражный фильм "Наши дома" о возвращении 35 пленных в России украинцев.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"Этот небольшой фильм - еще одно подтверждение того, что украинцы своих в беде не бросают. Продолжение следует!", говорится в аннотации фильма.

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Напомним, 7 сентября в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ.

Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированном Крыму. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В свою очередь в СБУ сообщили, что на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержатся 227 украинцев.

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Политзаключенные, Обмен пленными, ОПУ.
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