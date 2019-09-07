Денисова: Россия удерживает еще 110 граждан Украины

Новости Украины:Людмила Денисова считает что Россия удерживает не меньше 110 граждан Украины.

Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированом ею Крыму.

Как передает Радио Свобода, об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Не обмен - освобождение, освободим всех, в наших списках - это 110 человек в России и оккупированном ею Крыму", - сказала Денисова.

О том, что работа над освобождением всех удерживаемых в России украинцев продолжается, сообщил и министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Сегодня хороший день. Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки и другие наши наконец с нами! Но не все. Продолжаем работу, как бы это ни было сложно. Результат того стоит - возвращены друзья", - написал Пристайко в Twitter.

По данным Службы безопасности Украины, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе удерживают 227 украинцев.

Как сообщалось ранее, Россия незаконно удерживала более 70 украинцев (по данным МИД Украины). В это число не входили 24 украинских моряка, которые были захвачены в плен возле Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

Сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 11 политзаключенных - Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов, и 24 украинских военнопленных моряка. Адвокат Николай Полозов заявил, что моряков освободили под личное поручительство Денисовой.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

Президент Украины Владимир Зеленский после прибытия освобожденных украинцев заявил, что реализован первый этап действий по прекращению войны на Донбассе.