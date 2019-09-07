Освобождение украинцев: реакция звезд шоу-бизнеса (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Напомним, что сегодня, 7 сентября, произошел обмен политзаключенных Украины и России.

Украинские звезды шоу-бизнеса не обошли трогательное событие. На своих официальных страничках в соцсетях знаменитости прокомментировали обмен пленными.

Катя Осадчая

Юрий Горбунов

Маша Ефросинина

Посмотреть эту публикацию в Instagram Лучшие новости за последние годы!!!! Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 7 Сен 2019 в 6:11 PDT

Студия "Квартал 95"

Тарас Тополя

Святослав Вакарчук

Посмотреть эту публикацию в Instagram 35 ВДОМА! Публикация от Sviatoslav Vakarchuk (@sviatoslav.vakarchuk) 7 Сен 2019 в 4:11 PDT

Уточним, что глава государства подарил браслеты освобожденным морякам. Президент Украины Владимир Зеленский встретил украинских пленных в аэропорту "Борисполь" в субботу, 7 сентября, в Киеве. Гарант ждал их прямо возле трапа самолета. Он символично снял желтые браслеты, которые он носил в поддержку украинских пленных и отдал их прилетевшим морякам.