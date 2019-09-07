Освобождение украинцев: реакция звезд шоу-бизнеса (Фото, Видео)

Украинские звезды шоу-бизнеса не обошли трогательное событие. На своих официальных страничках в соцсетях знаменитости прокомментировали обмен пленными.
Катя Осадчая
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Це найкращі новини! Хлопці, ми вас так чекали, з поверненням!!! Дякуємо вам за мужність і низький уклін за все, що вам довелося витримати.
Юрий Горбунов
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Це сталося!Олег Сенцов і бранці в Україні!вони вдома!! Браво всім хто доклав до цього зусиль!!
Маша Ефросинина
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Студия "Квартал 95"
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вітаємо вдома, хлопці! Як ми на вас чекали! #сенцов #славаукраїні #ПРЕЗИДЕНТСЛУГАНАРОДУ #квартал95 #kvartal95
Тарас Тополя
Святослав Вакарчук
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Уточним, что глава государства подарил браслеты освобожденным морякам. Президент Украины Владимир Зеленский встретил украинских пленных в аэропорту "Борисполь" в субботу, 7 сентября, в Киеве. Гарант ждал их прямо возле трапа самолета. Он символично снял желтые браслеты, которые он носил в поддержку украинских пленных и отдал их прилетевшим морякам.