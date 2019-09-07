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Суббота, 07.09.2019
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Освобождение украинцев: реакция звезд шоу-бизнеса (Фото, Видео)

Освобождение украинцев: реакция звезд шоу-бизнеса (Фото, Видео)
19:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Напомним, что сегодня, 7 сентября, произошел обмен политзаключенных Украины и России.

Украинские звезды шоу-бизнеса не обошли трогательное событие. На своих официальных страничках в соцсетях знаменитости прокомментировали обмен пленными.

Катя Осадчая

Юрий Горбунов

 
 
 
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Це сталося!Олег Сенцов і бранці в Україні!вони вдома!! Браво всім хто доклав до цього зусиль!!

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Маша Ефросинина

 
 
 
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Лучшие новости за последние годы!!!!

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Студия "Квартал 95"

Тарас Тополя

Святослав Вакарчук

 
 
 
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35 ВДОМА!

Публикация от Sviatoslav Vakarchuk (@sviatoslav.vakarchuk)

Освобождение украинцев: как это было (Фото)

Уточним, что глава государства подарил браслеты освобожденным морякам. Президент Украины Владимир Зеленский встретил украинских пленных в аэропорту "Борисполь" в субботу, 7 сентября, в Киеве. Гарант ждал их прямо возле трапа самолета. Он символично снял желтые браслеты, которые он носил в поддержку украинских пленных и отдал их прилетевшим морякам.

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Видео, Фото, Обмен пленными, Освобождение украинцев, Реакция украинских звезд.
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