Председатель ОБСЕ: Я очень рад сегодняшнему обмену задержанными между РФ и Украиной

Новости Украины:В ОБСЕ выразили обеспокоенность возможным влиянием обмена на расследование MH17.

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак и Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Граймингер приветствовали сегодняшнее завершение обмена задержанными между Российской Федерацией и Украиной. В то же время они выразили обеспокоенность относительно влияния этого события на расследование катастрофы рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, передает УНН со ссылкой на заявление, опубликованную Пресс-служба ОБСЕ.

"Я очень рад сегодняшнему обмену задержанными между Российской Федерацией и Украиной. Это позитивное событие, которое вносит огромный вклад в жизнь десятков людей, их семей и друзей", — подчеркнул Лайчак, отметив при этом обеспокоенность и выразив надежду, что этот позитивный шаг не окажет негативного воздействия на расследование катастрофы самолета Малайзийских авиалиний MH17 в 2014 году.

"Этот обмен может укрепить доверие между двумя странами, а также привести к обмену всех задержанных, как это предусмотрено в Минских соглашениях", — сказал Лайчак, добавив, что не нужно прилагать усилий для решения конфликта и прекращения страданий людей.

"ОБСЕ и словацкое председательство готовы предоставить любую возможную помощь", — добавил он.

Генеральный секретарь Граймингер в свою очередь выразил глубокую признательность сторонам за их конструктивные усилия, позволившие сделать этот важный шаг.

"Я призываю все стороны принять дальнейшие меры в этом духе, уважая и поддерживая соглашение о прекращении огня и полностью выполняя Минские соглашения", — сказал он.

Самолет из специального авиаотряда "Россия" сегодня вылетел из украинской столицы с людьми на борту, которых указала в списках на обмен российская сторона. Среди них, в частности, был фигурант по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимир Цемах.