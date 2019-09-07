В "Борисполе" со слезами и аплодисментами встретили освобожденных украинцев (Видео)

Новости Украины:Украинские моряки и еще 11 политзаключенных вернулись в Украину в рамках обмена с Россией в формате "35 на 35".

Украинский борт с гражданами Украины, которых РФ передает в рамках взаимного освобождения, приземлился в субботу в Киеве.

Как передает корреспондент, самолет Ан-148, вылетевший из Москвы, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".

Как сообщалось, приблизительно в это же время в московском "Внуково" должен приземлиться самолет специального летного отряда "Россия", на борту которого находятся россияне - участники обмена, вылетает из аэропорта "Борисполь" в Москву.

Родственники украинских граждан стоят на ВПП перед аэропортом и встретили посадку аплодисментами.

В рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ, в Украину возвращаются: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

Также вернулись 24 военнопленные украинские моряка: Юрий Будзило, Вячеслав Зинченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Андрей Артеменко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Виктор Беспальченко, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Владислав Костышин, Сергей Попов, Юрий Безъязычный, Роман Мокряк, Андрей Эйдер, Владимир Лисовой, Денис Гриценко, сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока.

В киевский аэропорт "Борисполь", где ожидали прибытия из Москвы освобожденных украинцев, прибыл Зеленский и сразу пошел в VIP-терминал.

Ранее адвокат военнопленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что начался процесс обмена между Россией и Украиной удерживаемыми лицами.

Напомним, из московского СИЗО "Лефортово", где находятся украинские пленные, готовящиеся к обмену, выехало два автобуса. Предположительно, в них находятся украинские политзаключенные.