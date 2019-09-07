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Зеленский, Аваков и Баканов встречают освобожденных украинцев

Зеленский, Аваков и Баканов встречают освобожденных украинцев
13:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Самолет с украинскими политзаключенными должен приземлиться в "Борисполе" в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь".

Как передает корреспондент, в киевский аэропорт "Борисполь", где ожидают прибытия из Москвы освобожденных украинцев, прибыл Зеленский и сразу пошел в VIP-терминал.

Кроме того, в VIP-терминал прибыли главы силовых ведомств, в частности, глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, а также командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко, министр обороны Андрей Загороднюк и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Как сообщалось, одновременно самолет специального летного отряда "Россия", на борту которого находятся россияне - участники обмена, вылетает из аэропорта "Борисполь" в Москву.

Адвокаты рассказали о возвращении политзаключенных в Украину

Ранее адвокат военнопленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что начался процесс обмена между Россией и Украиной удерживаемыми лицами.

Напомним, из московского СИЗО "Лефортово", где находятся украинские пленные, готовящиеся к обмену, выехало два автобуса. Предположительно, в них находятся украинские политзаключенные.

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Аэропорт "Борисполь", Владимир Зеленский, Обмен пленными.
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