СМИ: украинские политзаключенные выехали из "Лефортово" (Видео)

Новости Украины:Украинские политзаключенные, вероятно, находятся в двух автобусах, выехавших из СИЗО "Лефортово".

Из московского СИЗО "Лефортово", где находятся украинские пленные, готовящиеся к обмену, выехало два автобуса. Предположительно, в них находятся украинские политзаключенные. Об этом сообщает корреспондент в России Роман Цимбалюк.

"Предположительно наши поехали в аэропорт. Кортеж - два автобуса в сопровождении полиции выехал из СИЗО "Лефортово", - сообщает журналист.

В конце августа в следственном изоляторе "Лефортово" в столице России Москве подтвердили, что у них находятся пятеро осужденных украинцев. Речь идет о Владимире Балухе, Николае Карпюке, Александре Кольченко, Романе Сущенко и Станиславе Клыхе.

Также российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева заявляла, что у нее принимали передачу в это СИЗО, кроме упомянутых людей, еще Павлу Грибу.

Напомним, взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией начнётся в ближайшие часы, сообщил "Интерфаксу" украинский адвокат Валентин Рыбин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи о начале процесса обмена пленными.