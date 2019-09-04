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Песков о процессе обмена пленными: Анонсов здесь быть не может

Песков о процессе обмена пленными: Анонсов здесь быть не может
08:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи о начале процесса обмена пленными.

В Кремле воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что "обмен" удерживаемых лиц между Россией и Украиной может начаться 7 сентября, объяснив это чувствительностью вопроса.

"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пообещал: "Факт станет известным".

Ранее в среду два дипломатических источника сообщили "Интерфаксу", что процесс "обмена" удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, возможно, будет запущен до конца этой недели.

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"Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата - 7 сентября", - сказал "Интерфаксу" дипломатический источник.

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Тем временем, другой дипломатический источник, подтвердив, что "обмен" запланирован на субботу, отметил, что договоренности носят предварительный характер. "Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели", - сказал он.

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Кремль, Россия, РФ, Дмитрий Песков, Обмен пленными.
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